देशभर में 03 अगस्त से शुरू हो रही RRB ग्रुप D (विज्ञापन संख्या CEN 09/2025) परीक्षा की सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी गई है। जो कैंडिडेट 03 और 04 अगस्त की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वह आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट और सभी रीजनल वेबसाइट से सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिटी स्लिप एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वह अपनी सिटी स्लिप को अच्छी तरह से चेक कर लें ताकि उसमें कोई त्रुटि न हो।

अपनी ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हैं उम्मीदवार

आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए सिटी स्लिप बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसकी सहायता से कैंडिडेट अपनी यात्रा और रहने की जगह की प्लानिंग कर सकते हैं। सिटी स्लिप के जरिए उम्मीदवारों को अपने उस शहर की जानकारी मिल जाएगी जहां उनका सेंटर पड़ेगा। सेंटर की विस्तृत डिटेल एडमिट कार्ड में मिलेगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी होने की संभावना है। इस हिसाब से एडमिट कार्ड 31 जुलाई को जारी किए जा सकते हैं।

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कब से कब तक होगी परीक्षा?

बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी की यह परीक्षा 03 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान यह परीक्षा रोजाना आयोजित की जाएगी और हर दिन के पेपर की सिटी स्लिप 10 दिन पहले जारी होगी। 03 और 04 अगस्त के पेपर की सिटी स्लिप जारी हो गई है। उसके बाद वाले पेपर्स की सिटी स्लिप आगे जारी होगी। वहीं एडमिट कार्ड भी 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे।

RRB Group D Exam City Slip: How to Download?

आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1. कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट और रीजनल वेबसाइट पर विजिट करें।

स्टेप 2. वेबसाइट के होम पेज पर RRB Group D Level 1 (CEN 09/2025) लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब Exam City Intimation Slip 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) दर्ज करें।

स्टेप 5. अब सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।