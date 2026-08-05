रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने CEN 09/2025 के तहत आयोजित होने वाली आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 2026 (RRB Group D CBT 2026) परीक्षा के लिए 13 और 14 अगस्त को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन दोनों तारीखों को निर्धारित है, वे अब संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी देख सकते हैं। वहीं, इन उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग चार दिन पहले जारी किए जाने की संभावना है।

Exam City Slip क्या होती है ?

आरआरबी द्वारा जारी की गई एग्जाम इंटिमेशन स्लिप केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर, परीक्षा तिथि और शिफ्ट की अग्रिम जानकारी देने के लिए होती है, ताकि वे यात्रा और अन्य व्यवस्थाएं समय रहते कर सकें। यह एडमिट कार्ड नहीं है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

RRB Group D Admit Card 2026 कब आएगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया के अनुसार, ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि के 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाता है। ऐसे में 13 और 14 अगस्त को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का हॉल टिकट जल्द ही संबंधित RRB की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

RRB Group D City Slip ऐसे डाउनलोड करें ?

स्टेप 1. संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. RRB Group D CEN 09/2025 City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।

स्टेप 4. लॉगिन करने के बाद City Slip स्क्रीन पर दिखाई देगी।

स्टेप 5. भविष्य के लिए इसका प्रिंट या PDF सेव कर लें।

RRB Group D City Slip में कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी?

उम्मीदवार का नाम

रोल/रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा तिथि

परीक्षा शहर (Exam City)

परीक्षा शिफ्ट

रिपोर्टिंग संबंधी जानकारी

Group D भर्ती में कितने पद हैं?

RRB Group D भर्ती 2026 के तहत 22,195 पदों पर भर्ती की जा रही है। CBT परीक्षा चरणबद्ध तरीके से अगस्त 2026 में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच से गुजरना होगा।

महत्वपूर्ण सलाह

उम्मीदवार नियमित रूप से अपने संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, जबकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र अनिवार्य होंगे।