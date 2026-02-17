रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने मंगलवार (17 फरवरी 2026) को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी। जिन कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थित दर्ज कराई थी वह RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर लॉगिन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का लिंक आरआरबी की रीजनल वेबसाइट्स पर एक्टिव हो गया है।

23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

आंसर की जारी होने के साथ ही अब उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हालांकि उससे पहले आरआरबी की ओर से फाइनल आंसर की जारी की जाएगी जो कैंडिडेट्स की प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों के रिव्यू के बाद तैयार होगी। आरआरबी ने ग्रुप डी आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन कर दी है जो 23 फरवरी तक खुली रहेगी।

RRB Group D 202Answer Key Released: आरआरबी ग्रुप डी आंसर-की जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

उम्मीदवार 50 रुपए प्रति प्रश्न के शुल्क पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आंसर की का इस्तेमाल करके कैंडिडेट्स स्कोर कैलकुलेटर या रैंक प्रेडिक्टर से अपने स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं।

आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट कब होगा जारी?

आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स को अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा। इस परीक्षा में लगभग 10,822,423 कैंडिडेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 23 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद उन आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी। फिर फाइनल आंसर की जारी होगी और उसके बाद रिजल्ट जारी होगा।

रिजल्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस परीक्षा का रिजल्ट मार्च के आखिर तक जारी होने की पूरी संभावना है। इस परीक्षा को पास करने वाले कैंडिडेट चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे।

RRB Group D 2026 Expected Cut Off (संभावित)

पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर संभावित कटऑफ इस प्रकार रह सकती है:

कैटेगरी संभावित कटऑफ (अनुमानित)

General 72-78

OBC 68-74

SC 60-66

ST 55-60

वास्तविक कटऑफ उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा स्तर और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है।