RRB Group D Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) आज, 31 जुलाई 2026 को आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 सीबीटी एडमिट कार्ड 2026 (RRB Group D Level 1 CBT Admit Card 2026) जारी कर सकता है। 3 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली परीक्षा के पहले चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक उम्मीदवार लॉगिन पोर्टल के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में करीब 58 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

RRB Group D Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले RRB के आधिकारिक उम्मीदवार लॉगिन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. RRB Group D Admit Card 2026 (CEN 09/2025) लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा भरकर लॉगिन करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

RRB Group D एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी, जिनमें शामिल हैं—

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा की तिथि

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा की शिफ्ट

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उम्मीदवार तुरंत संबंधित RRB से संपर्क करें।

RRB Group D CBT 2026 परीक्षा शेड्यूल

रेलवे ग्रुप डी लेवल-1 CBT परीक्षा 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक कुल 16 दिनों में आयोजित होगी। परीक्षा तीन शिफ्ट में होगी।

पहली शिफ्ट: सुबह 8:30 बजे से 10:00 बजे तक

दूसरी शिफ्ट: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

तीसरी शिफ्ट: दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक

परीक्षा की तिथियां 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 अगस्त 2026 हैं।

सिटी इंटिमेशन स्लिप पहले ही जारी

RRB ने प्रारंभिक परीक्षा तिथियों के लिए 24 जुलाई 2026 से सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। उम्मीदवार इसमें अपना परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि पहले ही देख चुके हैं।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत 32,438 लेवल-1 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस, असिस्टेंट TL एवं AC जैसे प्रमुख पद शामिल हैं

चयन प्रक्रिया

RRB Group D भर्ती 2026 में चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)

मेडिकल परीक्षा

महत्वपूर्ण जानकारी

जिन उम्मीदवारों ने 31 जनवरी से 9 मार्च 2026 के बीच CEN 09/2025 के तहत आवेदन किया था, वे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। RRB पहले चरण के उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन दिन पहले जारी करेगा। यानी 3 अगस्त की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई 2026 को उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि अन्य तिथियों के उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनकी परीक्षा से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे।

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