RRB Group D Answer Key 2026 Out: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आज यानी 17 फरवरी, 2026 को CEN 08/2024 के तहत आयोजित आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की, रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार अपने संबंधित RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर लॉगिन कर Answer Key डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक विभिन्न चरणों में किया गया था। उम्मीदवार Answer Key के माध्यम से अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

RRB Group D Answer Key 2026: मुख्य बिंदु

कार्यक्रम विवरण परीक्षा का नाम RRB Group D (CEN 08/2024) आंसर की जारी होने की तारीख 17 फरवरी 2026 (शाम 5 बजे) अधिकारी संस्था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि ऑब्जेक्शन विंडो आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगी रिजल्ट डेट जल्द अपडेट किया जाएगा

RRB Group D 2026 Important Dates

इवेंट तारीख नोटिफिकेशन जारी 28 दिसंबर 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू 23 जनवरी 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 01 मार्च 2025 फीस भुगतान की अंतिम तिथि 03 मार्च 2025 करेक्शन विंडो 04-13 मार्च 2025 परीक्षा तिथि 27 नवंबर 2025 – 16 जनवरी 2026 संशोधित परीक्षा तिथि 08, 09 जनवरी 2026 और 02-10 फरवरी 2026 एग्जाम सिटी डिटेल 19 नवंबर 2025 एडमिट कार्ड 24 नवंबर 2025 आंसर-की 17 फरवरी 2026 (05 PM) रिजल्ट जल्द घोषित होगा

ऐसे करें RRB Group D Answer Key 2026 डाउनलोड

स्टेप 1. संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CEN 08/2024 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “RRB Group D Answer Key, Response Sheet, Objection Tracker” लिंक चुनें।

स्टेप 4. अपना User ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर प्रश्न ID, आपके चयनित उत्तर और सही उत्तर दिखाई देंगे।

स्टेप 6. Answer Key डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें

Answer Key डाउनलोड करने के लिए जरूरी चीजें

रजिस्ट्रेशन नंबर

पासवर्ड या जन्मतिथि

स्थिर इंटरनेट कनेक्शन

लॉगिन डिटेल भूलने पर “Forgot Registration Number” विकल्प उपलब्ध रहेगा

RRB Group D Answer Key 2026: Objection कैसे दर्ज करें?

Answer Key जारी होने के बाद Objection लिंक एक्टिव होगा

प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क (आमतौर पर ₹50 प्रति प्रश्न) देना होगा और आपत्ति सही पाए जाने पर शुल्क वापस किया जाता है। निर्धारित समय सीमा के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी

RRB Group D 2026 Expected Cut Off (संभावित)

पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर संभावित कटऑफ इस प्रकार रह सकती है:

कैटेगरी संभावित कटऑफ (अनुमानित)

General 72-78

OBC 68-74

SC 60-66

ST 55-60

वास्तविक कटऑफ उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा स्तर और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है।

मार्किंग स्कीम

प्रत्येक सही उत्तर: +1 अंक

गलत उत्तर: -0.33 अंक (निगेटिव मार्किंग)

अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

आंसर-की के बाद फाइनल आंसर-की जारी होगी। इसके आधार पर फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया से गुजरना होगा।

पीईटी (फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल जांच

RRB Group D 2026 FAQ

Q1. RRB Group D Answer Key 2026 कब जारी होगी?

Ans: 17 फरवरी 2026 शाम 5 बजे जारी होगी।

Q2. Answer Key कैसे डाउनलोड करें?

Ans: संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाकर User ID और Password से लॉगिन करें।

Q3. क्या Answer Key पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं?

Ans: हां, निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन Objection दर्ज कर सकते हैं।

Q4. Objection शुल्क कितना है?

Ans: सामान्यतः ₹50 प्रति प्रश्न (सही पाए जाने पर रिफंड होता है)।

Q5. RRB Group D Result 2026 कब आएगा?

Ans: Final Answer Key जारी होने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

Jansatta Education Expert Advice

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया अफवाहों से सावधान रहें।