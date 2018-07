RRB Group C, Group D Admit Card, RRB ALP Admit Card 2018: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से 9 अगस्‍त से ग्रुप सी की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, इसके जरिए रेलवे असिस्‍टेंट लोको पायलट (LAP) और टेक्‍नीशिन के कुल 26,052 पदों पर भर्तियां करेगा। 25 जुलाई को RRB ने एक नोटिस में परीक्षा केंद्रों की सूची और पैटर्न जारी किया है। साथ ही RRB ने मॉक टेस्‍ट्स का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि उम्‍मीदवार यह अंदाजा लगा सकें कि परीक्षा में उनसे कैसे प्रश्‍न पूछे जाएंगे। उम्‍मीदवार अपना एडमिट कार्ड RRB की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB चंडीगढ़ से अप्‍लाई करने वाले उम्‍मीदवार www.rrbcdg.gov.in पर जाएं। (अन्‍य RRB से अप्‍लाई करने वालों को अपने क्षेत्र की RRB वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको कई लिंक दिखेंगे। एडमिट कार्ड या परीक्षा केंद्र की जानकारी के लिए CEN-01/2018 – Click here for City and Date intimation and SC/ST Travel Pass लिंक पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको अपनी यूजर आईडी और डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन करना होगा, इसके बाद आप अपना परीक्षा केंद्र देख पाएंगे।

ऐसे दें मॉक टेस्‍ट: मॉक टेस्‍ट्स के लिए RRB की वेबसाइट पर जाकर CEN-01/2018 – Click here for Mock practice of CBT for the candidates पर क्लिक करें। परीक्षा में किस सेक्‍शन पर कितने अंक मिलेंगे, यह जानने के लिए CEN-01/2018 – Notice on Section-wise marks for First Stage Computer Based Test (ALP & Technicians Posts) पर क्लिक करें।

RRB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंप्‍यूटर बेस्‍ड यह परीक्षा एक घंटे की होगी। इसमें कुल 75 प्रश्‍न पूछे जाएंगे। सेक्‍शन के अनुसार बात करें तो मैथमेटिक्‍स से 20 सवाल पूछे जाएंगे, जबकि जनरल साइंस के 20 प्रश्‍न होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस तथा करंट अफेयर्स से जुड़े 10 सवाल प्रतियोगियों से पूछे जाएंगे।

