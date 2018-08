RRB Group C ALP, Technician Admit Card 2018: रेलवे ने RRB ALP-Technician पदों की भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 17 अगस्त को होने वाले CBT यानी कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट के उम्मीदवार सोमवार (13 अगस्त) से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें rrbmumbai.gov.in पर। CBT 17 अगस्त को होगा। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे समय रहते अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। चलिए सबसे पहले जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें https://rrbmumbai.gov.in/ पर। होम पेज पर आपको ‘Click here to view important notice regarding e-call letter download’ लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगी। इस पीडीएफ फाइल में पहले चरण के सभी CBT का पूरा शेड्यूल है। फाइल में ही आपको एक ‘https://dc4g22.digialm.com/EForms/configuredHtml/1907/57281/login.html’ लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने पर नया वेब पेज खुलेगा। यहां आपको मांगी गई डिटेल्स भरनी होंगी। अपनी यूजर आईडी और जन्मतिथि सबमिट करें और एडमिट कार्ड डाइनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाइनलोड कर प्रिंट निकाल लें। उम्मीदवारों परीक्षा के लिए जाते समय अपने एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस भी रखें।

शेड्यूल के मुताबिक आज 17 अगस्त की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 20 अगस्त की परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 अगस्त को जारी होंगे। 21-08-2018 की परीक्षा के एडमिट कार्ड 17-08-2018 को, 29-08-2018 परीक्षा के एडमिट कार्ड 25-08-2018 को, 30-08-2018 परीक्षा के एडमिट कार्ड 26-08-2018 और 31-08-2018 को होने वाले CBT के एडमिट कार्ड 27-08-2018 को जारी किए जाएंगे।

