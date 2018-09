RRB ALP, Technician Answer Key 2018: Group C परीक्षा आंसर-की जारी, यहां करें चेक

RRB Group C ALP, Technician Answer Key 2018: Railway Recruitment Board (RRB) ने RRB Group C की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। RRB Group C की भर्ती परीक्षाएं 9 अगस्त से 4 सितंबर 2018 के बीच आयोजित हुई थीं। उत्तर कुंजी 18 सितंबर तक RRB की विभिन्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार इन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उत्तर कुंजी चेक करने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आप किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध “Click here for objection tracker for the candidates appeared in 1st stage CBT for the post of ALP & Technicians under CEN 01/2018.” के लिंक पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश पढ़ें और फिर “Login to raise objection” के बटन पर क्लिक करें। लॉगइन करने के बाद आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

RRB Group C में ALP और Technicians के लगभग 60 हजार पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए परीक्षाएं 9 अगस्त से 4 सितंबर 2018 के बीच आयोजित हुई थी। परीक्षा के एडमिट कार्ड 5 अगस्त को जारी किए गए थे। परीक्षाएं 31 अगस्त को समाप्त होनी थी लेकिन केरल में बाढ़ के कारण परीक्षा की तारीख 4 सितंबर तक बढ़ानी पड़ी थी। परीक्षा का अटेंडेंस रिकॉर्ड 76.76 फीसदी रहा। 47 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। बता दें ALP और Technicians पदों के लिए लगभग 1.5 करोड़ आवेदन मिल चुके हैं। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2018 में ALP और Technicians भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन CEN 01/2018 में 26 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की बात कही गई थी।

HOT DEALS Honor 9 Lite 64GB Glacier Grey ₹ 13989 MRP ₹ 16999 -18% ₹2000 Cashback Buy Now

Honor 9 Lite 64GB Glacier Grey ₹ 16999 MRP ₹ 17999 -6% ₹2000 Cashback Buy Now

नोटिफिकेशन CEN 01/2018 में असिस्टेंट लोको पायलेट (ALP) के 17,673 पदों पर और Technicians के 8,829 पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ था। वहीं 1 अगस्त 2018 को RRB ने पदों की संख्या 60 हजार तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।

RRB Group D Admit Card 2018 LIVE: Download Now

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App