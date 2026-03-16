रेलवे में असिस्टेंट लोक पायलट की भर्ती के लिए RRB ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11127 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत अभी नहीं हुई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 15 मई 2026 से शुरू होगा और 14 जून 2026 (रात 11:59 बजे) तक चलेगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट करें।

कौन कर सकता है अप्लाई?

आरआरबी के इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास NCVT/SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलाइट/मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक (रेडियो और टीवी), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक (मोटर वाहन), वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, मैकेनिक (डीजल), हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेडों में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए।

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इस भर्ती की अभी तक की महत्वपूर्ण तारीखें

शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि- 16 मार्च

विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि- 14 मई

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि- 15 मई

आवेदन करने की लास्ट डेट- 14 जून (रात 11:59 बजे)

शुल्क भुगतान का अंतिम तिथि- अभी घोषित नहीं।

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी जो कि निर्धारित है। एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और ओबीसी (एनसीएल) कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट निर्धारित है। उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद विस्तृत नोटिफिकेशन को पढ़कर ही आवेदन करें।

चयन प्रक्रिया और सैलरी

इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को सीबीटी 1 एग्जाम में उपस्थित होना होगा। उसके बाद सीबीटी 2 परीक्षा आयोजित होगी जिसमें सीबीटी 1 परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट उपस्थित होंगे। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित होगा और आखिर में डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम आयोजित होगा। आखिरी में जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें शुरुआती पे स्केल 19,900 रुपए मिलेगा। RRB ALP की इन-हैंड सैलरी 25,000 से 35,000 के बीच होगी।