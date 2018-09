RRB Group C ALP, Technician Exam 2018: रेलवे ने ऐक्टिवेट किया ऑब्जेक्शन ट्रैकर, ऐसे करें इस्तेमाल

RRB Group C ALP, Technician Exam 2018: Railway Recruitment Board (RRB) शुक्रवार (21 सितंबर) को RRB Group C ALP-Technician के पहले चरण के CBT का ऑब्जेक्शन ट्रैकर जारी कर दिया है। ऑब्जेक्शन ट्रैकर आज सुबह लगभग 10 बजे ऐक्टिवेट किया गया। यह ऑब्जेक्शन ट्रैकर 25 सितंबर 2018 तक ही उपलब्ध रहेगा। उम्मीदवार indianrailways.gov.in या फिर अन्य किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। शुक्रवार को उम्मीदवार इसे ऑब्जेक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसे चेक करने का तरीका। बताई गई वेबसाइट्स में से किसी भी एक पर लॉगइन करें। होम पेज पर मौजूद “Click here for the Objection tracker for 1st Stage CBT for the post of ALP & Technicians under CEN 01/2018, which will be live from 21st Sept 2018 ; 11:00 hrs to 25th Sept 2018 ; 23:55 hrs.” के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया वेब पेज खुलेगा जहां आपको मांगी गई डिटेल्स भरनी होंगी। डिटेल्स सबमिट कर आप लॉगइन कर सकते हैं और फिर ऑब्जेक्शन ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें पिछले हफ्ते आरआरबी ने RRB Group C ALP-Technician की उत्तर कुंजी जारी की थी। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को 14 से 18 सितंबर तक का समय मिला था। बता दें RRB Group C ALP-Technician की पहली चरण की भर्ती परीक्षा में 47 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा का रिकॉर्ड अटेंडेंस 76.76 फीसदी रहा था। RRB Group C की परीक्षाएं 9 अगस्त से 4 सितंबर 2018 तक आयोजित हुई थीं। वहीं अब RRB Group D लेवल 1 की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। परीक्षा 17 सितंबर से शुरू हुईं और यह 16 अक्टूबर 2018 तक चली थीं।

