RRB ALP Technician CBT 2 Mock Test Link, Admit Card, Exam Date 2018-2019: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने उन उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट लिंक सक्रिय कर दिया है जो इस महीने एएलपी और तकनीशियन के पदों की भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा देने वाले हैं। उम्मीदवार अपने क्षेत्रों की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर महत्वपूर्ण सूचना कॉलम चुनें। फिर “कंप्यूटर आधारित परीक्षा अभ्यास हेतु लिंक Mock link for the candidates to practice the CBT” पर क्लिक कर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरआरबी ने एससी/एसटी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा का शहर, तारीख और ट्रैवल पास पहले ही जारी कर दी है जो कि indianrailways.gov.in पर उपलब्ध हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपी और तकनीशियन द्वितीय चरण की भर्ती परीक्षा 21 जनवरी से 23 जनवरी तक आयोजित करेगा। एएलपी, तकनीशियन भर्ती परीक्षा के पहले चरण सीबीटी केपरिणाम नवंबर 2018 में आ गए थे, लेकिन कई उम्मीदवारों ने आंसर की पर आपत्तियां जताई थीं।

आरआरबी एएलपी, तकनीशियन दूसरे चरण का एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले यानी 17 जनवरी को जारी किया जाएगा। ई-कॉल लेटर में परीक्षा के शहर और तारीख की सूचना का उल्लेख किया जाएगा।

इसके अलावा, पहले चरण की परीक्षा की तरह ही, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी परीक्षा पैटर्न से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों के लिए मॉक लिंक को सक्रिय करेगा। यह लिंक जल्द सक्रिय होगा।

