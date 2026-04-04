RRB ALP Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत लगभग 11,127 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू होने की संभावना है और उम्मीदवार 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

RRB ALP Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

शॉर्ट नोटिस जारी: 16 मार्च 2026

आवेदन शुरू: 15 मई 2026 (संभावित)

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 जून 2026 (संभावित)

फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 14 जून 2026

परीक्षा तिथि: जल्द घोषित होगी

एडमिट कार्ड: परीक्षा से 4 दिन पहले

रिजल्ट: बाद में घोषित होगा

RRB ALP Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

जनरल / OBC: 500/- (संभावित)

SC / ST / PwBD / Ex-Serviceman: 250/- (संभावित)

भुगतान माध्यम: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, मोबाइल वॉलेट

RRB ALP Recruitment 2026: आयु सीमा (01 जुलाई 2026 तक आयु सीमा)

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी

RRB ALP Recruitment 2026: कुल पद

असिस्टेंट लोको पायलट (ALP): 11,127 पद (संभावित)

RRB ALP Recruitment 2026: योग्यता

उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा / इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए।

RRB ALP Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

सीबीटी 1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

सीबीटी 2

सीबीएटी (एप्टीट्यूड टेस्ट)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

RRB ALP Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार 15 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे,जिसमें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही फीस जमा करना और प्रिंटआउट निकालना शामिल है।

Jansatta Education Expert Advice

यह जानकारी पिछले भर्ती पैटर्न के आधार पर दी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, ताकि आयु सीमा, योग्यता और अन्य शर्तों की सही जानकारी मिल सके।