रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 की सीबीटी-1 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी परीक्षा का शहर और तारीख चेक कर सकते हैं।

आरआरबी एएलपी सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन 3, 4 और 5 नवंबर 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सिटी स्लिप देखकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे की ओर से एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा।

RRB ALP City Intimation Slip 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पद का नाम असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती अधिसूचना CEN 01/2026 कुल पद 11,127 सिटी स्लिप 26 अक्टूबर 2026 को जारी CBT-1 परीक्षा की तारीख 3, 4 और 5 नवंबर 2026 लॉगिन के लिए जरूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले आधिकारिक परीक्षा पोर्टल rrb.digialm.com

RRB ALP City Intimation Slip 2026: किस दिन की परीक्षा की स्लिप कब जारी हुई?

सिटी इंटीमेशन स्लिप अलग-अलग परीक्षा तारीखों के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीदवार नीचे दी गई तारीखों के अनुसार अपनी स्लिप चेक कर सकते हैं।

परीक्षा की तारीख सिटी स्लिप जारी होने की तारीख 3 नवंबर 2026 24 अक्टूबर 2026 4 नवंबर 2026 25 अक्टूबर 2026 5 नवंबर 2026 26 अक्टूबर 2026

अगर उम्मीदवार को लॉगिन करने पर स्लिप उपलब्ध नहीं होने का संदेश दिखाई देता है, तो उसे अपनी परीक्षा तारीख के अनुसार दोबारा पोर्टल चेक करना चाहिए।

RRB ALP City Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक परीक्षा पोर्टल rrb.digialm.com पर जाएं।

स्टेप 2. RRB ALP CEN 01/2026 की एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से संबंधित लिंक खोलें।

स्टेप 3. लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी, जैसे जन्मतिथि और कैप्चा, भरें।

स्टेप 5. लॉगिन या सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली एग्जाम सिटी स्लिप में परीक्षा शहर और तारीख चेक करें।

स्टेप 7. स्लिप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्लिप में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। परीक्षा शहर की जानकारी मिलने के बाद यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर लें।

RRB ALP Admit Card 2026 कब आएगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एएलपी सीबीटी-1 का एडमिट कार्ड सिटी स्लिप से अलग जारी किया जाएगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ई-कॉल लेटर परीक्षा की तारीख से लगभग चार दिन पहले जारी किया जा सकता है।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े निर्देश ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखें।

RRB ALP भर्ती 2026 में कितने पद भरे जाएंगे?

रेलवे की CEN 01/2026 भर्ती के तहत असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई है। CBT-1 चयन प्रक्रिया का पहला चरण है। आगे की प्रक्रिया में CBT-2, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा जैसे चरण शामिल हो सकते हैं।