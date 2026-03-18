रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी किए जाने की डेट रिलीज कर दी है। 13-18 फरवरी और 11 मार्च 2026 को आयोजित हुई परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 20 मार्च को जारी कर दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 18 मार्च को यह जानकारी साझा की है। सीबीटी 1 परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह आंसर की जारी होने के बाद आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित क्षेत्रीय वेबसाइट से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर पाएंगे।

20 मार्च को ही खुल जाएगी ऑब्जेक्शन विंडो

आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा की आंसर की जारी होने के साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन कर देगा। यदि किसी छात्र को लगता है कि बोर्ड द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। छात्र 26 मार्च 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज कराने के लिए छात्रों को प्रति प्रश्न एक निश्चित शुल्क 50 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर किसी की आपत्ति को सही पाया जाता है उसके शुल्क को लौटा दिया जाएगा और फाइनल आंसर-की में सुधार किया जाएगा।

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RRB ALP आंसर की 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?

कैंडिडेट सबसे पहले अपने RRB रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

“RRB ALP आंसर की 2026 (CEN 01/2025) – CBT 1” टाइटल वाले लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

सबमिट बटन पर क्लिक करें।

आंसर की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर आ जाएगी।

स्कोर कैलकुलेशन और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उन्हें डाउनलोड करके सेव कर लें।

सीबीटी 1 में पास कैंडिडेट देंगे सीबीटी 2 परीक्षा

आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा की फाइनल आंसर की रिजल्ट से पहले जारी की जाएगी। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार पास होंगे वह आगे की प्रक्रिया यानी सीबीटी 2 परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम परिणाम और कट-ऑफ अंक उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के निपटारे के बाद घोषित किए जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार प्रतिस्पर्धा काफी कठिन है, इसलिए छात्रों को अपनी गलतियों का विश्लेषण करने के लिए आंसर की को बारीकी से चेक करना चाहिए।