RRB ALP Exams Results: असिस्टेंट लोको पायलेट परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे चेक करें

Railway Recruitment Board (RRB) ने Assistant Loco Pilot (ALP) (2014 परीक्षा) के रिप्लेसमेंट पैनल के नतीजे स्टैंड बाय लिस्ट से जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने नतीजे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको RRB Allahabad की वेबसाइट rrbald.gov.in पर लॉगइन करना होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। सबसे पहले rrbald.gov.in पर लॉगइन करें। होम पेज पर उपलब्ध “Result of Replacement Panels from Standby list for the post of ALP, Cat-1 under CEN 01/2014.” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। अपना रोल नंबर चेक करने के लिए टाइप करें, “Ctrl+F” और सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर टाइप करें। Assistant Loco Pilot (ALP) की ये परीक्षाएं जून-जुलाई 2014 में आयोजित हुई थी।

गौरतलब है रेलवे में इस साल बड़े पैमाने पर भर्ती होनी है। Assistant Loco Pilot (ALP) के 60,000 पदों पर भर्ती होगी। साल 2018 की शुरुआत में 26 हजार से ज्यादा ALP पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बाद में इन पदों को 60,000 तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ALP के लिए पहले चरण की परीक्षाएं जारी है। अंतिम परीक्षा 4 सितंबर को होगी। वहीं RRB Group D लेवल 1 में भी 60 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए भर्ती परीक्षा 17 सितंबर से आयोजित होंगी। RRB Group D लेवल 1 के एडमिट कार्ड RRB की विभिन्न वेबसाइट्स पर 7 सितंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे बताई गई वेबसाइट्स में से किसी पर भी लॉगइन कर सकते हैं।

RRBs वेबसाइट्स

RRB Ahmedabad- www.rrbahmedabad.gov.in

RRB Ajmer- www.rrbajmer.gov.in

RRB Allahabad- www.rrbald.nic.in

RRB Bangalore- www.rrbbnc.gov.in

RRB Bhopal- www.rrbbpl.nic.in

RRB Bhubaneswar- www.rrbbbs.gov.in

RRB Bilaspur- www.rrbbilaspur.gov.in

RRB Chandigarh- www.rrbcdg.gov.in

RRB Chennai- www.rrbchennai.gov.in

RRB Gorakhpur- www.rrbgkp.gov.in

RRB Guwahati- www.rrbguwahati.gov.in

RRB Jammu Srinagar- www.rrbjammu.nic.in

RRB Kolkata- www.rrbkolkata.gov.in

RRB Malda- www.rrbmalda.gov.in

RRB Mumbai- www.rrbmumbai.gov.in

RRB Muzaffarpur- www.rrbmuzaffarpur.gov.in

RRB Patna- www.rrbpatna.gov.in

RRB Ranchi- www.rrbranchi.gov.in

RRB Secunderabad- www.rrbsecunderabad.nic.in

RRB Siliguri- www.rrbsiliguri.org

RRB Thiruvanthapuram- www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

