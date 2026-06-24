RPSC SI Score Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2026 के स्कोर कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपने विषयवार अंक और कुल प्राप्तांक देख सकते हैं।

आयोग द्वारा जारी स्कोरकार्ड उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करेगा, जिससे वे आगामी चयन चरणों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब सफल अभ्यर्थी अपने अंक डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC SI Score Card 2026 में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

RPSC द्वारा जारी स्कोरकार्ड में उम्मीदवारों को निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध होंगी:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा का नाम

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

योग्यता स्थिति

चयन प्रक्रिया से संबंधित विवरण

स्कोरकार्ड के माध्यम से अभ्यर्थी यह समझ सकेंगे कि उन्होंने किस विषय में बेहतर प्रदर्शन किया है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

लिखित परीक्षा पास करने के बाद क्या होगा?

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होना होगा। चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

पहला चरण- लिखित परीक्षा

दूसरा चरण- शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)

तीसरा चरण- शारीरिक मानक परीक्षण (PST)

चौथा चरण- साक्षात्कार (Interview)

पांचवा चरण- दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)

छठा चरण- मेडिकल परीक्षण (Medical Examination)

अंतिम मेरिट सूची सभी चरणों में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

RPSC SI Score Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध News & Events सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “Marks for Sub Inspector Combined Competitive Examination 2025” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 7. विषयवार अंक और कुल स्कोर की जांच करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

RPSC ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी नवीनतम अपडेट, PET/PST की तारीख, इंटरव्यू शेड्यूल और अन्य सूचनाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। आगामी चरणों में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए।

RPSC SI Result 2026 Scorecard Direct Link