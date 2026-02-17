राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मेन्स परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। दरअसल, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने AEN Mains 2026 को रीशेड्यूल कर दिया है। अब यह परीक्षा 15 और 16 मार्च की जगह 22 और 23 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस एग्जाम के एडमिट कार्ड 20 मार्च से पहले-पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इस भर्ती अभियान की प्रीलिम्स परीक्षा 28 से 30 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

कब कौन सी होगी परीक्षा?

संशोधित शेड्यूल के मुताबिक, 22 मार्च को हिंदी का पेपर सुबह 9:00 से 12:00 बजे तक होगा। वहीं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगा।

23 मार्च को सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकंड और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर पहली पारी में और द्वितीय पेपर दूसरी पारी में होंगे।

आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जारी होने के बाद क्या है आगे की प्रक्रिया? जानें रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख

कुल 1036 पदों के लिए होगी भर्ती

बता दें कि आयोग इस भर्ती अभियान के जरिए असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1036 पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेगा। आयोग ने पहले 1014 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन बाद में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पूर्व विज्ञापित 125 पदों में 15 पदों की वृद्धि के साथ अब कुल 140 पद और सहायक अभियंता (विद्युत) पूर्व विज्ञापित 20 पदों में 7 पदों की वृद्धि की गई।

यह आगे की चयन प्रक्रिया का प्रोसेस

RPSC AEN मेन्स में शामिल होने वाले कैंडिडेट ध्यान रखें कि अगर वह परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वह आगे इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालीफाई होंगे।

क्यों रीशेड्यूल हुई है परीक्षा?

आयोग की ओर से इस परीक्षा को रीशेड्यूल किए जाने का कोई कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासनिक तैयारियों को आसान बनाने और सभी सेंटर्स पर परीक्षा को आसानी से कराने के लिए रीशेड्यूल किया है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि कैंडिडेट को ट्रैवल और तैयारी के प्लान में बदलाव करने के लिए नोटिस दिया जा चुका है।