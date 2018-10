RPSC RAS Pre Result 2018: घोषित हुए रिजल्ट्स, लिस्ट से ऐसे चेक करें अपना रोल नंबर

RPSC RAS Pre Result 2018: Rajasthan Public Service Commission (RPSC) ने Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination-2018 Results जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने नतीजे RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं। Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination 5 अगस्त 2018 को आयोजित हुई थी। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवार मेन परीक्षा में शामिल होंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination-2018 Results देखने के लिए वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर आपको “Result Preamble and Cut-Off Marks of Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Pre.) Examination-2018” लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। यह फाइल सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की सूची है। इसमें मेन परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर मौजूद हैं। लिस्ट में से अपना रोल नंबर चेक करने के लिए टाइप करें “Ctrl+F” और फिर सर्च बॉक्स में अपना रोल नंबर डालें। RPSC ने TSP और NON-TSP, दोनों क्षेत्रों के रिजल्ट जारी किए हैं।

