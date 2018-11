RPSC School Lecturer Exam Date 2018: Rajasthan Public Service Commission (RPSC) ने RPSC School Lecturer Exam 2018 का टाईम टेबल जारी कर दिया है। School Lecturer (School Education) Exam 2018 के उम्मीदवार टाईम टेबल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा। RPSC School Lecturer Exam 15 जनवरी से 23 जनवरी 2019 तक चलेंगे। RPSC School Lecturer Exam 2018 तीन ग्रुप्स में बांटा गया है। Group A, B और C. Group A में G.K, हिंदी, संस्कृत और राजस्थानी विषय होंगे। Group A की परीक्षा 15 और 16 जनवरी को आयोजित होगी। वहीं Group B के विषय- G.K, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संगीत और बायोलॉजी होंगे और इसकी परीक्षा 17, 18 और 19 जनवरी को आयोजित होगी।

Group C एग्जाम के विषयों की बात करें तो इनमें G.K, इतिहास, अंग्रेजी, वाणिज्य और कृषि, रासायनशास्त्र, नागरिकशास्त्र, गणित, पंजाबी और गृह विज्ञान होंगे। Group C के एग्जाम 20 से 23 जनवरी 2019 तक चलेंगे। RPSC School Lecturer के 5000 पदों को भरने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन होगा। भर्ती अधिसूचना RPSC ने अप्रैल 2018 में जारी की थी। चलिए अब जानते हैं कैसे आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं। RPSC School Lecturer Exam 2018 का शेड्यूल देखने के लिए www.rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं। अब होम पेज से “News and Events” सेक्शन में जाएं। “News and Events” सेक्शन में जाएं और “Press Note Regarding Exam Time Table For School Lecturer (School Education) Exam 2018” लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। यही परीक्षा का शेड्यूल है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App