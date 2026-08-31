RPSC APO Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर (APO) प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 371 असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपना हॉल टिकट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी जांच लेना महत्वपूर्ण हो गया है। हॉल टिकट में परीक्षा केंद्र, तारीख, समय और अभ्यर्थी से जुड़ी अन्य डिटेल दी गई होगी।

RPSC APO Admit Card 2026: 371 पदों के लिए परीक्षा

आरपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राजस्थान में सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जून-जुलाई 2026 में पूरी हुई थी। अब भर्ती के पहले चरण यानी प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

आयोग की ओर से पहले ही परीक्षा की तारीख निर्धारित की जा चुकी है। सफलतापूर्वक प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थी आगे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। RPSC APO की मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है।

RPSC APO Exam 2026 कब होगा?

आरपीएससी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 सितंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा से पहले आयोग ने अभ्यर्थियों के परीक्षा जिले की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरण ध्यान से चेक कर लें।

परीक्षा से जुड़ी प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी परीक्षा का नाम आरपीएससी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2026 पद असिस्टेंट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर कुल पद 371 परीक्षा संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा 2 सितंबर 2026 मुख्य परीक्षा 27 दिसंबर 2026 एडमिट कार्ड जारी 31 अगस्त को जारी आवेदन माध्यम ऑनलाइन

RPSC APO Admit Card कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर Admit Card for Asst. Prosecution Officer (Pre) – 2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका APO एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड में नाम, परीक्षा तारीख, केंद्र और अन्य जानकारी जांच लें।

स्टेप 6. हॉल टिकट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर ये चीजें लेकर जाएं

परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले उम्मीदवार की पहचान और दस्तावेजों की जांच की जा सकती है।

एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र को भी पहले से देख लें। परीक्षा वाले दिन केंद्र पर पहुंचने में देरी से बचने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र का रूट पहले ही जांच लेना बेहतर रहेगा।

एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी उसमें अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख और अन्य विवरण जरूर जांचें। अगर किसी महत्वपूर्ण जानकारी में विसंगति नजर आती है तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत आधिकारिक वेबसाइट और अधिकारियों से संपर्क करके गड़बड़ी को ठीक करवाएं।

RPSC APO भर्ती में आगे क्या होगा?

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