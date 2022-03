RPSC ACF FRO Exam 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने सहायक वन संरक्षक और वन रेंज अधिकारी 2018 इंटरव्यू की तिथि (RPSC ACF FRO Interview Date 2022) घोषित कर दी है। अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी परीक्षा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

जारी इंटरव्यू कार्यक्रम के अनुसार इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। परीक्षार्थियों को केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड और दो पासपोर्ट साइज के फोटो भी लेकर जानें होंगे।

परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को केंद्र पर मास्क लगाकर ही जाना होगा। परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी गाइडलाइंस को चेक कर सकते हैं।

RPSC ACF FRO Interview 2022: ऐसे चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए News and Events सेक्शन में जाएं।

3.यहां दिए गए New Icon22/03/2022 – Press Note Regarding Interview Dates for ACF and Forest Range Officer Gr-I Comp. Exam-2018 के लिंक पर क्लिक करें।

4.इंटरव्यू शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब उसे डाउनलोड करें।