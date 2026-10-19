राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (सेकेंडरी एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा 2025 के साइंस विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ में उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें पात्रता जांच यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है।

RPSC 2nd Grade Teacher Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) परीक्षा सीनियर टीचर (सेकेंडरी एजुकेशन) प्रतियोगी परीक्षा 2025 विषय साइंस रिजल्ट की स्थिति जारी रिजल्ट का प्रारूप पीडीएफ रिजल्ट में शामिल जानकारी पात्रता जांच के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के रोल नंबर आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in अगला चरण पात्रता जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

RPSC Senior Teacher Science Result 2026: कहां चेक करें रिजल्ट?

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साइंस विषय का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट और कटऑफ से संबंधित नोटिस देख सकते हैं।

RPSC 2nd Grade Science Result 2026: ऐसे करें डाउनलोड

राजस्थान सीनियर टीचर साइंस रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के News and Events या रिजल्ट से संबंधित सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. “Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for Sr. Teacher (Sec. Edu.) Comp. Exam – 2025 (Science)” शीर्षक वाला नोटिस खोजें।

स्टेप 4. संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. रिजल्ट पीडीएफ खुलने के बाद उसमें अपना रोल नंबर खोजें।

स्टेप 6. यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

स्टेप 7. आगे की प्रक्रिया के लिए आयोग की ओर से जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।