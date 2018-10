RPSC 2nd Grade Sr Teacher Result: जारी हुए रिवाइज्ड मार्क्स, ऐसे चेक करें

RPSC ने Grade-II Senior Teacher Competitive Exam 2016 Revised Marks जारी कर दिए गए हैं। Rajasthan Public Service Commission (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षार्थी RPSC Grade-II Senior Teacher Competitive Exam 2016 Revised Marks चेक कर सकते हैं। जिन विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें Sr. Teacher Grade II Competitive Exam 2016 (Group II) के Mathematics, Punjabi, Science, English और Social Science विषय हैं। Sr. Grade-2 Senior Teacher Competitive 2016 exam अप्रैल-जुलाई 2017 में आयोजित हुए थे। नतीजे देखने के लिए आपको RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर लॉगइन करना होगा। चलिए अब जानते हैं स्टेप बाई स्टेप नतीजे देखने का तरीका।

RPSC Grade-II Senior Teacher Competitive Exam 2016 Revised Marks ऐसे चेक करें

Step 1: विजिट करें वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर।

Step 2: अपने एग्जाम सबजेक्ट के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, जैसे:

Revised Marks as per Key Change for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016 (Group II) – MATHEMATICS

Revised Marks as per Key Change for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016 (Group II) – PUNJABI

Revised Marks as per Key Change for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016 (Group II) – SCIENCE

Revised Marks as per Key Change for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016 (Group II) – ENGLISH

Revised Marks as per Key Change for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016 (Group II) – SOCIAL SCIENCE

Step 3: अब अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड सबमिट करें

Step 4: डिटेल्स सबमिट करते की आप रिवाइज्ड मार्क्स चेक कर सकते हैं

