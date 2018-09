RPSC ने किया विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान, जानिए पूरा शेड्यूल

RPSC 2nd Grade Sr Teacher Recruitment 2018 Exam Date, Calendar, Schedule: RPSC ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार इन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिन परीक्षाओं की तारीख का ऐलान हुआ है उनमें सीनियर टीचर ग्रेड II (विभिन्न विषयों), एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, लेक्चरर और असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती परीक्षा शामिल हैं। सेकेंड्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में विभिन्न विषयों के लिए Senior Teacher Grade II की परीक्षाएं 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2018 तक आयोजित होंगी। वहीं STATE ENGG. SERVICES COMP. (Pre.) EXAM, 16 दिसंबर 2018 को होगा। इसके अलावा RAS & RTS COMB. COMP. (Main) EXAM, 23 और 24 दिसंबर को होगा। LECTURER-SCHOOL EXAM-2018 (SEC. EDU. DEPTT.) 13-01-2019 से 24-01-2019 तक आयोजित होगी।

वहीं SENIOR TEACHER Gr II -2018 (SANSKRIT EDU. DEPTT.) (TSP & Non-TSP) परीक्षाएं 17-02-2019 से 20-02-2019 तक आयोजित होंगी। इसके अलावा अप्रैल-मई 2019 में LECTURER-SCHOOL EXAM-2018 (SANSKRIT EDU. DEPTT.) और मई-जून 2018 में ACF & RANGE OFFICER Gr.- I EXAM, 2018 (FOREST DEPTT.) की परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थी विस्तृत शेड्यूल RPSC की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।

इन RPSC परीक्षाओं की तारीख का हुआ ऐलान

ACF And Forest Range Officer Gr-I – 2018

Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.)(TSP) 2018

Sr. Teacher Gr II (Sanskrit Edu.)(Non-TSP) 2018

School Lecturer (Sanskrit Education) Exam 2018

School Lecturer (School Education) Exam 2018

Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive (Mains) Examination-2018

Asst. Engineer Comb. Comp. Exam 2018

Sr. Teacher Gr II Comp. (TSP) 2018

Sr. Teacher Gr II Comp. (Non-TSP) 2018

