RPSC 2nd Grade Answer Key 2017: वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, यूं करें चेक

RPSC 2nd Grade Sr Teacher Final Answer Key 2017: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2016 (Sr. Teacher Gr II Comp. Exam) के विभिन्न विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे ऑनलाइन RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, मैथ, उर्दू और सामान्य ज्ञान ग्रुप 1 की अंतिम उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 15 फरवरी को जारी की गई। चलिए सबसे पहले जानते हैं उत्तर कुंजी चेक करने का तरीका। विजिट करें RPSC की वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर। वेबसाइट के होम पेज पर ‘News and Events’ सेक्शन पर क्लिक करें। अपने विषय की उत्तर कुंजी के लिंक को सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए अगर आपका विषय हिंदी है तो ‘Final Answer Key for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam – 2016 (Hindi)’ लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। फाइल में दी गई सूची आपकी अंतिम उत्तर कुंजी हैं। बता दें जिन परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई है उनमें से अधिकतम के नतीजे भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कई परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा की थी। वहीं हिंदी परीक्षा के नतीजे गुरुवार (15 फरवरी) को जोरी किए गए। अभ्यर्थी अपने रिजल्ट भी ‘News and Events’ सेक्शन में जाकर ‘Result Preamble and Cutoff Marks for Sr. Teacher Gr II Comp. Exam 2016’ के विभिन्न वषियों के लिंक्स पर क्लिक कर चेक कर सकते हैं। गौरतलब है 3 फरवरी को विज्ञान विषय; 4 फरवरी को पंजाबी और 6 फरवरी को सामाजिक विज्ञान परीक्षा के नतीजों की घोषणा की गई।

