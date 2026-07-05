राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2nd ग्रेड (सीनियर टीचर) भर्ती परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। 12 जुलाई से शुरू हो रही इस परीक्षा में जो कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वह आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।
10537 रिक्तियों के लिए 12-18 जुलाई को होगा एग्जाम
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की 2nd Grade Senior Teacher भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा कुल 10537 रिक्तियों के लिए प्रदेश भर के विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम सिटी के जरिए अपने उस शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जहां उनका सेंटर होगा। सेंटर की विस्तृत डिटेल एडमिट कार्ड में ही मिलेगी और एडमिट कार्ड एग्जाम से 3-5 दिन पहले जारी होने की संभावना है।
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दो शिफ्ट में होगा पेपर
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर (सेकेंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होगी। यह एग्जाम इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। बता दें कि यह परीक्षा 12 से 18 जुलाई के बीच हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से लेकर 12:30 तक (कुछ पेपर 12:00 बजे) तक होंगे जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से लेकर शाम 5 और 5:30 बजे तक होगी।
यहां देखें पूरा शेड्यूल
|ग्रुप
|विषय
|परीक्षा तिथि
|परीक्षा समय
|ग्रुप A
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप A
|12 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप A
|सामाजिक विज्ञान
|12 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप B
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप B
|13 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप B
|हिंदी
|13 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप C
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप C
|14 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप C
|विज्ञान
|14 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप C
|संस्कृत
|15 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप D
|16 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप D
|गणित
|16 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप D
|अंग्रेज़ी
|17 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|उर्दू
|17 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप D
|पंजाबी
|18 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|सिंधी
|18 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
एग्जाम सिटी डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें
आरपीएससी 2nd ग्रेड सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1. उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर विजिट करें।
स्टेप 2. अब Notice Board सेक्शन में Click here to know your Exam District location SR. TEACHER (SEC. EDU.) COMP. EXAM 2025(GROUP-A ) लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब एक नया पेज ओपन होगा यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर Submit पर क्लिक करें।
स्टेप 4. आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें।