राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की 2nd ग्रेड (सीनियर टीचर) भर्ती परीक्षा 12 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। इस एग्जाम के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह इन दिनों एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी थी। एडमिट कार्ड भी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा।
कब जारी होगा एडमिट कार्ड?
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की 2nd Grade Senior Teacher भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा कुल 10537 रिक्तियों के लिए प्रदेश भर के विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित होगी। इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इस हिसाब से एडमिट कार्ड 8 या 9 जुलाई को जारी होंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर की विस्तृत जानकारी मिलेगी। हालांकि उम्मीदवारों को अपने एग्जाम शहर की जानकारी एग्जाम सिटी के माध्यम से पहले ही मिल गई है।
आरपीएससी सेकंड ग्रेड (सीनियर टीचर) एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
दो शिफ्ट में होगा पेपर
राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर (सेकंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होगी। यह एग्जाम इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। बता दें कि यह परीक्षा 12 से 18 जुलाई के बीच हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से लेकर 12:30 तक (कुछ पेपर 12:00 बजे) तक होंगे जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से लेकर शाम 5 और 5:30 बजे तक होगी।
यहां देखें पूरा शेड्यूल
|ग्रुप
|विषय
|परीक्षा तिथि
|परीक्षा समय
|ग्रुप A
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप A
|12 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप A
|सामाजिक विज्ञान
|12 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप B
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप B
|13 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप B
|हिंदी
|13 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप C
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप C
|14 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप C
|विज्ञान
|14 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप C
|संस्कृत
|15 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|सामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप D
|16 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
|ग्रुप D
|गणित
|16 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप D
|अंग्रेज़ी
|17 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|उर्दू
|17 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
|ग्रुप D
|पंजाबी
|18 जुलाई 2026
|सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
|ग्रुप D
|सिंधी
|18 जुलाई 2026
|दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026: हाइलाइट्स
|विवरण
|जानकारी
|परीक्षा का नाम
|आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026
|आयोजक संस्था
|राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|भर्ती का उद्देश्य
|राजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-II) के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती
|कुल रिक्तियां
|10,537 रिक्त पद
|श्रेणी
|एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप
|स्थिति
|जारी
|आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा तिथि 2026
|12 जुलाई से 18 जुलाई 2026
|आरपीएससी द्वितीय श्रेणी एग्जाम सिटी 2026 जारी होने की तिथि
|5 जुलाई 2026
|उपलब्धता का माध्यम
|ऑनलाइन
|लॉगिन के लिए आवश्यक विवरण
|आवेदन संख्या, पासवर्ड/जन्म तिथि एवं सिक्योरिटी पिन
|आधिकारिक वेबसाइट
|rpsc.rajasthan.gov.in