राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की 2nd ग्रेड (सीनियर टीचर) भर्ती परीक्षा 12 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है। इस एग्जाम के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वह इन दिनों एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप पहले ही जारी कर दी थी। एडमिट कार्ड भी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा।

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की 2nd Grade Senior Teacher भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई 2026 के बीच आयोजित होगी। यह परीक्षा कुल 10537 रिक्तियों के लिए प्रदेश भर के विभिन्न सेंटर्स पर आयोजित होगी। इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इस हिसाब से एडमिट कार्ड 8 या 9 जुलाई को जारी होंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर की विस्तृत जानकारी मिलेगी। हालांकि उम्मीदवारों को अपने एग्जाम शहर की जानकारी एग्जाम सिटी के माध्यम से पहले ही मिल गई है।

आरपीएससी सेकंड ग्रेड (सीनियर टीचर) एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

दो शिफ्ट में होगा पेपर

राजस्थान लोक सेवा आयोग की सीनियर टीचर (सेकंड ग्रेड) भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए आयोजित होगी। यह एग्जाम इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल होंगे उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। बता दें कि यह परीक्षा 12 से 18 जुलाई के बीच हर दिन दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से लेकर 12:30 तक (कुछ पेपर 12:00 बजे) तक होंगे जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से लेकर शाम 5 और 5:30 बजे तक होगी।

यहां देखें पूरा शेड्यूल

ग्रुपविषयपरीक्षा तिथिपरीक्षा समय
ग्रुप Aसामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप A12 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
ग्रुप Aसामाजिक विज्ञान12 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
ग्रुप Bसामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप B13 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
ग्रुप Bहिंदी13 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
ग्रुप Cसामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप C14 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
ग्रुप Cविज्ञान14 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
ग्रुप Cसंस्कृत15 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
ग्रुप Dसामान्य ज्ञान (GK) – ग्रुप D16 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:00 बजे
ग्रुप Dगणित16 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
ग्रुप Dअंग्रेज़ी17 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
ग्रुप Dउर्दू17 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे
ग्रुप Dपंजाबी18 जुलाई 2026सुबह 10:00 बजे – दोपहर 12:30 बजे
ग्रुप Dसिंधी18 जुलाई 2026दोपहर 3:00 बजे – शाम 5:30 बजे

आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2026: हाइलाइट्स

विवरणजानकारी
परीक्षा का नामआरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026
आयोजक संस्थाराजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
भर्ती का उद्देश्यराजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड-II) के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती
कुल रिक्तियां10,537 रिक्त पद
श्रेणीएग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप
स्थितिजारी
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा तिथि 202612 जुलाई से 18 जुलाई 2026
आरपीएससी द्वितीय श्रेणी एग्जाम सिटी 2026 जारी होने की तिथि5 जुलाई 2026
उपलब्धता का माध्यमऑनलाइन
लॉगिन के लिए आवश्यक विवरणआवेदन संख्या, पासवर्ड/जन्म तिथि एवं सिक्योरिटी पिन
आधिकारिक वेबसाइटrpsc.rajasthan.gov.in