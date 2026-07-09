Rajasthan RPSC 2nd Grade Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (ग्रेड-2) प्रतियोगी परीक्षा 2025-26 के लिए RPSC 2nd Grade Admit Card 2026 जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या SSO Rajasthan पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC ग्रेड-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन और पेपर) मोड में आयोजित की जाएगी।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2026 कब जारी हुआ?

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 9 जुलाई 2026 को परीक्षा शुरू होने से तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा तिथि से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

RPSC 2nd Grade Admit Card में निम्नलिखित जानकारी दी गई होगी।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

परीक्षा की तिथि

विषय (Subject)

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा की शिफ्ट

परीक्षा दिवस के दिशा-निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उम्मीदवार तुरंत RPSC से संपर्क करें।

RPSC 2nd Grade Exam Schedule 2026

RPSC ग्रेड-2 शिक्षक परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक दो शिफ्टों में आयोजित होगी।

परीक्षा तिथि सुबह की शिफ्ट शाम की शिफ्ट 12 जुलाई सामान्य ज्ञान (ग्रुप A) सामाजिक विज्ञान 13 जुलाई सामान्य ज्ञान (ग्रुप B) हिंदी 14 जुलाई सामान्य ज्ञान (ग्रुप C) विज्ञान 15 जुलाई संस्कृत परीक्षा नहीं 16 जुलाई सामान्य ज्ञान (ग्रुप D) गणित 17 जुलाई अंग्रेजी उर्दू 18 जुलाई पंजाबी सिंधी / गुजराती

परीक्षा का समय

सुबह की शिफ्ट: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे / 12:30 बजे तक

दोपहर की शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Important Links सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. Senior Teacher Grade 2 Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. वैकल्पिक रूप से SSO Rajasthan पोर्टल पर लॉगिन भी कर सकते हैं।

स्टेप 5. अपना Application Number, Date of Birth और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 6. Get Admit Card पर क्लिक करें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट साथ लेकर जाएं और एक वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof) भी साथ रखें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ न ले जाएं। परीक्षा केंद्र पर जारी सभी निर्देशों का पालन करें।

RPSC 2nd Grade Admit Card 2026 Direct Link