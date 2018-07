RIE CEE Result 2018: ncert-cee.kar.nic.in पर ऐसे चेक करें परिणाम

RIE CEE Result 2018, NCERT RIE CEE Result 2018: Regional institute of Education (RIE) शुक्रवार को Common Entrance Examination (CEE) Results 2018 जारी करेगा। नतीजे आप आधिकारिक वेबसाइट ncert-cee.kar.nic.in पर देख सकते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के मुताबिक, नतीजे आज जारी किए जाएंगे। वेबसाइट पर आपको ‘CEE-2018 B.Sc. B.Ed., B.A. B.Ed., and M.Sc. Ed. Results will be announced on 06-07-2018’ का लिंक दिखेगा। नतीजे आप इसी लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालना होगा। लॉगइन करने के बाद आप नतीजे देख सकते हैं।

RIE CEE 2018 result B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed./M.Sc.Ed. प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए जारी किए जाएंगे। National Council of Education Research and Training (NCERT) ने RIE Common Entrance Exam (CEE) 2018 जून 10 को आयोजित कराया था। B.Sc. B.Ed. (4 साल इंटरग्रेटिड), B.A. B.Ed. (4 साल इंटरग्रेटिड), M.Sc.Ed. (6 साल इंटरग्रेटिड), B.Ed. (2 साल), M.Ed. (2 साल) और B.Ed-M.Ed. (3 साल इंटरग्रे़टिड) कोर्सेज में दाखिला परीक्षा क्वॉलिफाई करने वालों को मिलेगा। Regional Institute of Education यानी RIE, NCERT की एक घटक इकाई है। RIEs की स्थापना 1963 में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए की थी।

NCERT की बात करें तो यह एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में केंद्र सरकार ने की थी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NCERT केंद्र और राज्य सरकारों की शिक्षा निती निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है।

