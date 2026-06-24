CBSE 10th Second Board Exam Result 2026 Date LIVE Updates: सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी भी वक्त कक्षा 10 द्वितीय बोर्ड परीक्षा 2026 परिणाम घोषित कर सकता है। नतीजे जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इतने लाख छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार

इस साल सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 में करीब 6.8 लाख छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो अब अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं सेकेंड बोर्ड (इम्प्रूवमेंट) परीक्षा का आयोजन 15 मई से 21 मई 2026 के बीच किया गया था।

CBSE Class 10 Result 2026 कहां देखें

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे:

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG App

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 ऐसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में चेक करें यह जानकारी

सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 के स्कोरकार्ड में छात्रों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेंगे।

छात्र का नाम

रोल नंबर

जन्मतिथि

माता-पिता का नाम

स्कूल का नाम

विषयों के नाम और विषय कोड

थ्योरी एवं प्रैक्टिकल में प्राप्त अंक

कुल प्राप्तांक

ग्रेड

पास/फेल स्थिति

समग्र परिणाम स्थिति

कौन से अंक होंगे अंतिम परिणाम में शामिल?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में से बेहतर अंक को अंतिम परिणाम माना जाएगा। यदि किसी छात्र ने दूसरी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वही अंक उसके अंतिम रिजल्ट में दर्ज किए जाएंगे।

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