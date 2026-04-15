cbseresults.nic.in, CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज यानी 15 अप्रैल 2026 को सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को जारी कर सकता है। छात्र-छात्रा सीबीएसई हाईस्कूल रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर छात्र अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां मिलेगी।

सीबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education और education.indianexpress.com पर भी चेक और डाउनलोड किए जा सकते हैं।

दो चरणों में हुई परीक्षा, दूसरा मौका भी मिलेगा

इस साल CBSE ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं नए टू-बोर्ड सिस्टम के तहत आयोजित की हैं।

पहला बोर्ड एग्जाम (अनिवार्य): 17 फरवरी से 11 मार्च 2026

दूसरा बोर्ड एग्जाम (वैकल्पिक): 15 मई से 1 जून 2026

दूसरी परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। इसमें अधिकतम 3 विषयों में सुधार का मौका मिलेगा। मगर 2 विषयों में फेल छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, जो दूसरी परीक्षा दे सकते हैं मगर 3 या अधिक विषयों में फेल छात्र को 2027 की मुख्य परीक्षा देनी होगी।

इस साल इतने छात्रों ने दी परीक्षा

CBSE के आंकड़ों के अनुसार सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में कुल 25,08,319 छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसमें 14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं शामिल हैं, जिन्होंने कुल 83 विषयों के लिए 8,075 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी है।

ऐसे चेक करें CBSE 10वीं रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आसान स्टेप्स से अपना परिणाम देख सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Class X 2026 Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।

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