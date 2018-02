GATE 2018 Exam Response Sheet: IIT गुवाहाटी ने जारी की GATE फरवरी परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट, ऐसे करें डाउनलोड

GATE 2018 Exam Response Sheet: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2018) की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। ये परीक्षा 3, 4, 10 और 11 फरवरी को आयोजित हुई थी। रिस्पॉन्स शीट GOPS की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से कैंडिडेट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र और ‘आंसर की’ यहां जल्द उपब्लध हो जाएगी। इस वर्ष GATE एग्जाम 23 डिफरेंट पेपर्स में हुए थे।

बता दें GATE परीक्षा का आयोजन इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स (IISc), बेंगलोर और अन्य 7 IITs (बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की) द्वारा कराया जाता है।

ऐसे देखें GATE 2018 Responses:

Step 1: सबसे पहले GATE 2018 की वेबसाइट gate.iitg.ac.in पर जाएं

Step 2: इसके बाद GOAP पोर्टल लिंक को क्लिक करें।

Step 3: अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें

Step 4: अब अपनी रिस्पोंस शीट को डाउनलोड करें।

GATE परीक्षा 23 पेपर्स के लिए होती है इसीलिए GATE 2018 परीक्षा का सिलेबस हर स्ट्रीम के लिए अलग रखा गया। GATE के पाठ्यक्रम मे GG, IN, MA, CY, EC, EE, EY, XE, PI, TF, ME, MN, MT, PE, PH, AE, AG, AR, BT, CE, CH, CS and XL स्ट्रीम्स के टॉपिक्स एवं चैप्टर्स होंगे। परीक्षा के अंतिम नतीजों की घोषणा 17 मार्च 2018 को होगी। बता दें कि 45 पीएसयू ऐसी हैं जो गेट एग्जाम में प्राप्त नंबरों के आधार पर जॉब देती हैं। इनमें BPCL, IOCL, BHEL ONGC, BSNL, BARC, BHEL, IOCL आदि शामिल हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App