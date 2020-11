UP B.Ed JEE counselling 2020: काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, यहां है डायरेक्ट लिंक

UP B.Ed JEE counselling 2020: उत्तर प्रदेश बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP B.Ed JEE) काउंसलिंग 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गुरुवार 19 नवंबर, 2020 से शुरू हो गई है। UP B.Ed JEE परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रिजस्ट्रेशन कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय बी.एड काउंसलिंग प्रक्रिया को तीन चरणों में आयोजित करेगा- मुख्य काउंसलिंग, पूल्ड काउंसलिंग और डायरेक्ट / स्पॉट एडमिशन काउंसलिंग। उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

UP B.Ed JEE कांउसलिंग के पहले चरण में रैंक 1 से रैंक 50000 के बीच के उम्मीदवारों 19 से 23 नवंबर तक अपनी पसंद के कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 24 नवंबर को घोषित किया जाएगा। सीट अलॉटमेंट की पुष्टि और शुल्क का भुगतान 26 नवंबर तक किया जाएगा।

वहीं 50001 से 140000 रैंक वाले उम्मीदवारों के लिए दूसरे चरण की कांउसलिंग का रजिस्ट्रशेन 24 नवंबर से शुरू होगा और दूसरे चरण के सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 29 नवंबर को घोषित किया जाएगा। यह कांउसिंग उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों में बी.एड कोर्स में प्रवेश के लिए कराई जा रही है। राज्य में 2000 से अधिक संस्थान बी.एड कोर्स कराते हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने बी.एड. प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित कराई थी और UP B.Ed JEE का परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया गया था। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 27 जुलाई, 2020 को जारी किए गए थे। बी.एड. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 4.31 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन किया था और यह परीक्षा राज्य के 73 जिलों में आयोजित की गई थी।

