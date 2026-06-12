राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने रीट मेन्स रिजल्ट 2026 लेवल 1 जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट, स्कोरकार्ड, मेरिट लिस्ट और श्रेणीवार कटऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा परिणाम जारी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होना होगा।

रीट मेन्स परीक्षा 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थी। यह भर्ती प्रक्रिया राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक के कुल 7,759 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इनमें लेवल-1 (प्राथमिक शिक्षक) और लेवल-2 (उच्च प्राथमिक शिक्षक) के पद शामिल हैं।

REET Mains Result 2026 Level 1 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1: RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर उपलब्ध “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: “REET Mains Result 2026 Level 1” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट PDF खुल जाएगी।

स्टेप 5: PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।

स्टेप 6: भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड भी हुआ जारी

आरएसएसबी ने रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड भी जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि की मदद से लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

चयनित उम्मीदवारों को क्या करना होगा?

जो उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं, उन्हें आगामी प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

रीट मेन्स परीक्षा में क्या पूछा गया था?

रीट मेन्स 2026 परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और राजस्थान से जुड़े सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन करना था। परीक्षा में राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, शिक्षा मनोविज्ञान, राज्य की शैक्षिक नीतियां, विषय-विशेष ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षण पद्धति से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

REET Mains 2026 Level 1 Result Direct Link