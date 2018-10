एग्जाम डिटेल चेक करने का ये है तरीका

- अभ्यर्थी अपने रीजन की RRB साइट पर जाएं।

- साइट के होमपेज पर 'Click here for Exam Date, City And Shift Details' लिंक खोलें।

- नया पेज खुलेगा, जिस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें

- लॉग इन होने के बाद आपकी परीक्षा तिथि, केंद्र और शिफ्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।

- आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जबकि भविष्य के लिहाज से उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर सेव भी कर सकते हैं।