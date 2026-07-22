नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर नीट यूजी 2026 के टॉपर और ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाला पंजाब के आर्यन गुप्ता ने पहली बार कुछ कहा है। आर्यन गुप्ता से जब प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आर्यन गुप्ता से न्यूज एजेंसी ANI ने बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं इस (प्रोटेस्ट) पर कमेंट करने के लिए काफी छोटा हूं, मुझे इस पर कुछ भी नहीं बोलना है। हालांकि आर्यन ने पेपर कैंसिल किए जाने को लेकर अपनी भावनाएं जरूर शेयर की।

‘मैं बहुत रोया था’

आर्यन गुप्ता ने बताया कि जब पेपर लीक की वजह से पेपर कैंसिल किया गया था तब वह काफी निराश हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं सच में बहुत टूट गया था और काफी रोया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि बेशक जो हुआ वह गलत है, लेकिन यह सिर्फ मेरे साथ नहीं है 22 लाख उम्मीदवारों ने यह एग्जाम दिया था, वह सभी इस परीक्षा में बैठे थे।

नीट यूजी टॉपर पंशुल बंसल का पेपर लीक को लेकर बयान, कहा- ‘मैंने प्रोटेस्ट की जगह घर पर रहकर पढ़ाई करना चुना’

पेपर कैंसिल होने के अगले दिन से ही शुरू कर दी थी पढ़ाई

आर्यन ने आगे कहा कि पेपर रद्द होने से जो निराशा हुई उसे मैंने ज्यादा समय तक नहीं रहने दिया, मैंने सोचा कि ऐसे हताश होने से कुछ नहीं होगा, मैंने वापसी की और री एग्जाम तक मैंने हर दिन अपनी बेस्ट तैयारी की। आर्यन ने बताया कि मैंने पेपर कैंसिल होने के अगले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर दी थी और रिजल्ट आपके सामने हैं। मेरी रैंक/रिजल्ट मेरे माता-पिता या बड़े भाई या टीचर्स के बिना मुमकिन नहीं हो सकता था।

इससे पहले पंशुल ने क्या कहा था?

बता दें कि आर्यन से पहले नीट यूजी री एग्जाम 2026 में सेकंड रैंक पाने वाले पंशुल बंसल ने भी प्रोटेस्ट पर अपना रिएक्शन दिया। पंशुल ने भी प्रोटेस्ट को लेकर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बताया कि जब पेपर लीक हुआ था तो मैंने घर पर रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया और इसे अपने स्कोर सुधारने के एक मौके के रूप में देखा था। पंशुल ने कहा कि पेपर रद्द होने से उन्हें निराशा जरूर हुई थी, लेकिन मैंने बहुत देर तक निराश होने से अच्छा अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने पर ध्यान दिया और घर पर रहकर ही पढ़ाई करना सही समझा।