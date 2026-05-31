RBSE Supplementary Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER), अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 के परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो मुख्य परीक्षा में एक या अधिक विषयों में पास नहीं हो सके थे। यह परीक्षा छात्रों को बिना एक साल गंवाए दोबारा मौका देती है।
RBSE Supplementary Result 2026 Highlights
|बोर्ड का नाम
|राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
|परीक्षा का नाम
|राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026
|कक्षा
|10वीं और 12वीं
|रिजल्ट स्टेटस
|जारी
|आधिकारिक वेबसाइट
|rajeduboard.rajasthan.gov.in
|रिजल्ट मोड
|ऑनलाइन
कब हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा?
राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से 16 मई 2026 तक आयोजित की गई थीं।
कक्षा 10वीं प्रैक्टिकल परीक्षा: 7 मई 2026 से शुरू
समय: सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
शिफ्ट- सिंगल शिफ्ट
परीक्षा की शुरुआत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, कृषि विज्ञान, जीवविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों से हुई थी, जबकि समापन व्यावसायिक विषयों के साथ हुआ।
RBSE 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
RBSE Supplementary Result 2026 चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1. राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर RBSE Class 10/12 Supplementary Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर/आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद क्या जांचें?
छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद निम्न विवरण ध्यान से जांचने चाहिए:
छात्र का नाम
माता-पिता का नाम
स्कूल का नाम
रोल नंबर
विषयवार अंक
कुल अंक
पास/फेल स्टेटस
ग्रेड (यदि लागू हो)
यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल या राजस्थान बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।
किसी समस्या पर यहां करें संपर्क
यदि रिजल्ट देखने में परेशानी हो या कोई अन्य प्रश्न हो तो छात्र राजस्थान बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं:
फोन नंबर:
0145-2632866
0145-2632867
0145-2632868
ईमेल: ddexamfirst@gmail.com
RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का प्रदर्शन
इस वर्ष राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं।
कुल पास प्रतिशत: 96.30%
साइंस स्ट्रीम पास प्रतिशत: 96.23%
कॉमर्स स्ट्रीम पास प्रतिशत: 93.64%
आर्ट्स स्ट्रीम पास प्रतिशत: 97.54%
साइंस स्ट्रीम में दीपिका ने 99.80% अंक हासिल कर टॉप किया।
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