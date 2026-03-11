RBSE 10th, 12th Result 2026 Date Time LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE), अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब लाखों छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। ताजा जानकारी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड जल्द ही नतीजे जारी करने की तैयारी में है। आरबीएसई के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने संकेत दिए हैं कि आरबीएसई क्लास 10 रिजल्ट 2026 को 20 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। इसके बाद आरबीएसई क्लास 12 रिजल्ट 2026 को भी मार्च के अंतिम सप्ताह तक घोषित किया जा सकता है।

हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आधिकारिक तारीख की घोषणा होगी, छात्र इसे बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकेंगे।

कहां चेक करें Rajasthan Board Result 2026

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

रिजल्ट जारी होते ही इन वेबसाइटों पर डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसके जरिए छात्र अपने रोल नंबर से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस बार इतिहास बना सकता है राजस्थान बोर्ड

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो राजस्थान बोर्ड आमतौर पर परीक्षाएं खत्म होने के लगभग दो महीने बाद परिणाम जारी करता है। लेकिन इस साल बोर्ड रिजल्ट को मार्च में ही जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान बोर्ड सबसे पहले रिजल्ट घोषित करने वाला राज्य बन सकता है। अब तक बिहार बोर्ड सबसे पहले परिणाम घोषित करने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस साल आरबीएसई उसकी टाइमलाइन को भी पीछे छोड़ सकता है।

RBSE 10th, 12th Result 2026 कैसे चेक करें

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Main Examination Results 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब RBSE Secondary Result 2026 या RBSE Senior Secondary Result 2026 का विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

Live Updates