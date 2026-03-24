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RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान की ओर से कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज (24 मार्च 2026) जारी किया जाएगा। 10वीं कक्षा का रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होगा। हालांकि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी किए जाने का समय नहीं बताया गया है। 10वीं का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे।

वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इस साल करीब 26 लाख से अधिक बच्चे RBSE क्लास 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। राजस्थान कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/eduaction और education.indianexpress.com पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक राजस्थान के 6,195 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board 12th Result 2026Bihar Board 10th Result 2026Rajasthan Board 10th Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी। बिहार बोर्ड रिजल्ट इंग्लिश में देखें।

Live Updates
09:26 (IST) 24 Mar 2026

RBSE 10th Result 2026 LIVE Update: 24 दिन बाद ही 10वीं का रिजल्ट जारी कर रहा RBSE बोर्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस साल 10वीं का रिजल्ट जारी करने के साथ ही इतिहास भी रचने जा रहा है। दरअसल, बोर्ड 24 दिन के अंदर ही मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करने जा रहा है। यह अपने आप में इतिहास है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इतनी जल्दी जारी होगा। 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई थी।

09:08 (IST) 24 Mar 2026

RBSE 10th Result 2026 LIVE Update: 1 बजे जारी होगा 10वीं, 5वीं और 8वीं का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज, दिनांक 24 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा। कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट भी इसी के साथ घोषित होगा। यानी 5वीं-8वीं का रिजल्ट भी 1 बजे ही जारी कर दिया जाएगा।

08:41 (IST) 24 Mar 2026
RBSE 5th, 8th and 10th Result 2026 LIVE: शिक्षा मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर और बोर्ड के अन्य अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। परिणाम जारी किए जाने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना 10वीं का रिजल्ट और rajshaladarpan.nic.in पर 5वीं और 8वीं का रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

08:40 (IST) 24 Mar 2026

RBSE 5th, 8th and 10th Result 2026 LIVE: 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) 24 मार्च 2026 यानि कि आज कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा। रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा।