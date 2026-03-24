RBSE Rajasthan Board Result 2026 LIVE: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान की ओर से कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज (24 मार्च 2026) जारी किया जाएगा। 10वीं कक्षा का रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होगा। हालांकि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी किए जाने का समय नहीं बताया गया है। 10वीं का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे।

वहीं कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इस साल करीब 26 लाख से अधिक बच्चे RBSE क्लास 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं। राजस्थान कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/eduaction और education.indianexpress.com पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी चेक और डाउनलोड किया जा सकता है।

इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 10वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक राजस्थान के 6,195 सेंटर्स पर आयोजित हुई थी।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board 12th Result 2026, Bihar Board 10th Result 2026, Rajasthan Board 10th Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी। बिहार बोर्ड रिजल्ट इंग्लिश में देखें।

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