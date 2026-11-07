RBSE Rajasthan Board Exam 2027: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने घोषणा की है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 2027, 16 फरवरी से आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं के लिए टाइम-टेबल आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किए जाने की उम्मीद है।

2027 की परीक्षाओं के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया है, अब परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे के बजाय सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। पिछले साल, आरबीएसई की कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित की गई थीं। कक्षा 10 की परीक्षाएं 12 फरवरी को शुरू होकर 28 फरवरी को समाप्त हुईं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक चलीं। इसके बाद बोर्ड ने 24 मार्च को कक्षा 10 के परिणाम और 31 मार्च को कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए।

कक्षा 10 के परिणाम परीक्षाएं समाप्त होने के 24 दिनों के भीतर घोषित कर दिए गए थे, जिसमें कुल पास प्रतिशत 94.23% रहा। कुल 10,68,078 छात्रों के परिणाम जारी किए गए। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.20% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 93.63% रहा।

कक्षा 12 के लिए कुल पास प्रतिशत 96.30% रहा। साइंस, कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के परिणाम 31 मार्च को एक साथ घोषित किए गए, जो परीक्षाएं समाप्त होने के लगभग 20 दिन बाद थे। कक्षा 12 की परीक्षाओं में आठ लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे।

2027 से RBSE में दो बोर्ड एग्जाम सिस्टम लागू होगा

2027 के शैक्षणिक सत्र से राजस्थान की बोर्ड परीक्षा संरचना में भी बदलाव देखने को मिलेगा। नवंबर 2025 में, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि बोर्ड 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 10 और 12 के लिए दो बार परीक्षा आयोजित करेगा।

इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, जबकि जो छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं, वे अपने अंकों में सुधार करने के लिए अधिकतम तीन विषयों में दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी और इसके बाद मई-जून में दूसरा मौका मिलेगा। दोनों प्रयासों में से जो भी बेहतर स्कोर होगा, उसे अंतिम परिणाम के लिए माना जाएगा।

हालांकि, मार्च 2026 में आरबीएसई सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि दो परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों का इंतजार है।

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राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम 31 मार्च 2026, मंगलवार को सुबह 10 बजे जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर स्थित जिला कलेक्टर के कार्यालय से यह परिणाम जारी किया। इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं में कुल 97.40 प्रतिशत स्टूडेंट ने परीक्षा पास की है जो कि पिछले साल (98.43 प्रतिशत) के मुकाबले कम है। इस साल टॉपर्स में लड़कियों का बोलबाला रहा है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियां काफी आगे रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ऐसी ही एक बेटी ने 12वीं में 93.80 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन वह छात्रा अपना रिजल्ट न देख पाई और न ही उसकी खुशी मना पाई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…