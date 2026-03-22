RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है। RBSE 10th Result 2026 के जारी होने की संभावित तारीख 23 मार्च है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट की तारीख से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड आज (रविवार) कक्षा 10वीं के रिजल्ट की तारीख को लेकर ऐलान कर सकता है।
आरबीएसई अपनी आधिकारिक वेबसाइटों rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को जारी करने वाला है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह संकेत दिए थे कि RBSE 10वीं रिजल्ट 20 मार्च 2026 तक जारी होगा, लेकिन यह संभावित तारीख तो निकल चुकी है। अब माना जा रहा है कि 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में ही जारी होगा।
ऐसे चेक करें RBSE Result 2026
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं—
स्टेप 1. सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब “RBSE Secondary Result 2026” (10वीं) चुनें।
स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
अन्य बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर
अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: कितने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट होंगे पास?
राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है। अगर कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक नहीं ला पाता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जाता है।
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: अपने मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट क्या करें?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें आंसर शीट स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in के जरिए जमा किया जा सकता है।
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को आगे 11वीं कक्षा में एडमिशन लेना होगा। इस दौरान उन्हें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम का चयन करना होगा। 10वीं क्लास में आपके नंबर के आधार पर आपको इन तीनों स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम दी जाएगी।
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट उसे डिजिलॉकर पर भी चेक कर सकते हैं। डिजिलॉकर पर रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टूडेंट सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाएं।
यहां अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो मोबाइल नंबर से साइन अप करें और OTP डालकर वेरिफाई करें।
जिन छात्रों के आधार कार्ड लिंक हैं वे UIDAI के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद ‘Issued Documents’ सेक्शन में जाएं।
यहां ‘Board of Secondary Education, Rajasthan‘ विकल्प चुनें।
10वीं कक्षा चुनकर अपना रोल नंबर, स्कूल कोड और जन्म तिथि दर्ज करें।
आपकी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाई देंगे।
आप इन्हें PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या ऐप में सेव रख सकते हैं।
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का पिछले पांच साल का पासिंग प्रतिशत
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जल्द जारी होने की संभावना है। रिजल्ट 23 मार्च को जारी हो सकता है। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साल का पासिंग प्रतिशत, टॉपर्स के नाम और जेंडर वाइज पास प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। पिछले 3 साल से राजस्थान बोर्ड 10वीं का पास प्रतिशत 90 फीसदी से ऊपर ही रहा है। इस बार भी यही संभावना है।
2025: 93.60%
2024: 93.04%
2023: 90.49%
2022: 82.89%
2021: 99.56%
2020: 80.63%
RBSE 10th Result Date 2026 LIVE: टॉपर्स को इस साल क्या मिलेगा?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 23 मार्च को जारी होने की संभावना है। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉपर्स के नाम का ऐलान भी होगा। बोर्ड हर साल टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित करता है। इस बार भी पूरे राज्य में 75% या उससे ज़्यादा अंक लाने वाले टॉप 6,000 छात्रों को अब टैबलेट दिए जाते हैं। साथ ही, हर जिले के उन टॉप 100 छात्रों को भी टैबलेट मिलते हैं जिन्होंने कम से कम 70% अंक हासिल किए हैं।
RBSE 10th Result 2026 LIVE Updates: इन वेबसाइट्स पर जारी होगा राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 23 मार्च को जारी होने की संभावना है। रिजल्ट की तारीख का ऐलान आज किया जा सकता है। रिजल्ट की घोषणा RBSE कार्यालय पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किए जाएंगे।
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद ऐसे चेक करें परिणाम
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम चेक कर सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब “RBSE Secondary Result 2026” (10वीं) चुनें।
स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
RBSE 10th Result 2026 LIVEUpdates: रिजल्ट जल्दी जारी होने की क्या है वजह?
राजस्थान बोर्ड अपने पुराने पैटर्न से हटकर इस साल 2 महीने पहले ही कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर रहा है। हर बार यह रिजल्ट मई महीने में जारी होता था, लेकिन इस बार यह रिजल्ट मार्च में ही जारी किया जा रहा है।
इसकी वजह ये है कि नया एकेडमिक सेशन अब 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जो पहले 1 जुलाई से शुरू होता था। इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई समय पर पूरी होगी, बल्कि गर्मी की छुट्टियों (मई-जून) का सही इस्तेमाल हो सकेगा।
RBSE 10th Result 2026 LIVE Updates: आज जारी हो सकती है रिजल्ट की तारीख
राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने की संभावित तिथि 23 मार्च है। इस हिसाब से अगर रिजल्ट इसी दिन आएगा तो रिजल्ट जारी होने की तारीख का ऐलान आज (22 मार्च) किया जा सकता है।