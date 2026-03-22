RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है। RBSE 10th Result 2026 के जारी होने की संभावित तारीख 23 मार्च है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी रिजल्ट की तारीख से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड आज (रविवार) कक्षा 10वीं के रिजल्ट की तारीख को लेकर ऐलान कर सकता है।

आरबीएसई अपनी आधिकारिक वेबसाइटों rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर आरबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को जारी करने वाला है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह संकेत दिए थे कि RBSE 10वीं रिजल्ट 20 मार्च 2026 तक जारी होगा, लेकिन यह संभावित तारीख तो निकल चुकी है। अब माना जा रहा है कि 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में ही जारी होगा।

ऐसे चेक करें RBSE Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं—

स्टेप 1. सबसे पहले rajeduboard.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब “RBSE Secondary Result 2026” (10वीं) चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

अन्य बोर्ड रिजल्ट 2026 पर भी नजर

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

Live Updates