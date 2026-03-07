Rajasthan RBSE 10th Result 2026 Date Time LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE), अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और जल्द ही नतीजों को भी जारी किया जाएगा। आरबीएसई के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2026, 20 मार्च के दिन जारी किया जा सकता है, जिसके बाद राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं परिणाम 2026 को भी इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है।

हालांकि, राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 की आधिकारिक तारीख पर मुहर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लगेगी। आरबीएसई रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर अपना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं,जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस यहां दी जाएगी।

इतिहास बनाएगा राजस्थान बोर्ड

राजस्थान बोर्ड रिजल्ट जारी होने के पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें,तो आरबीएसई रिजल्ट परीक्षाएं समाप्त होने के करीब 2 महीने बाद जारी किया जा जाता है लेकिन इस साल बोर्ड इस अवधि को बेहद कम करते हुए मार्च में ही बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो इस साल राजस्थान सबसे पहले बोर्ड रिजल्ट जारी करने वाला राज्य बन जाएगा, जो पहले बिहार था और अपनी ही टाइमलाइन को कम करके समय से रिजल्ट जारी कर आरबीएसई का एक नया इतिहास बन बनाएगा।

RBSE Secondary 2026 Result कैसे चेक करें ?

राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद, बाद छात्र इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Main Examination Results 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. सामने दिख रहे “RBSE Secondary 2026 Result” विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 5. अब आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट चेक करने के बाद इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट निकालकर रखें।

Live Updates