CBSE, WBBSE Madhyamik, RBSE, BSEB 10th, 12th Result 2018 LIVE UPDATES: यहां पढ़े रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट

CBSE 10th Result 2018, WBBSE Madhyamik 10th Result 2018, RBSE BSER, BSEB Bihar Board 10th, 12th Result 2018 Live Updates: बोर्ड एग्जाम के बार अब सभी राज्यों का रिजल्ट आने का सिलसिला चल रहा है। Central Board of Secondary Education CBSE आज CBSE Result 2018, CBSE Result for Class 10 को जारी करने जा रहा है। CBSE 10th Result 2018, CBSE Class 10 Result 2018 को Central Board of Secondary Education अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in, cbseresults.nic.in पर जारी करेगा। इसके अलावा West Bengal Madhyamik Result 2018, West Bengal 10th Result 2018, WBBSE Result 2018 1 जून को जारी किया जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड अपना 12वीं का रिजल्ट भी 4 जून को जारी करने जा रहा है। इसके अलावा Maharashtra HSC results 2018 31 मई तक जारी किया जा सकता है। इसके अलावा RBSE 10th result 2018 को भी 10 जून को जारी किया जाएगा।