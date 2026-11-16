राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर ने साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी 2027 में आयोजित नहीं की जाएंगी। बोर्ड की तरफ से इस बदलाव का कारण आगामी जनगणना से जुड़ा काम बताया गया है। फिलहाल आरबीएसई ने नई परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में विद्यार्थियों को संशोधित टाइम टेबल जारी होने का इंतजार करना होगा।

राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 पर क्या आया नया अपडेट?

राजस्थान बोर्ड ने पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी 2027 से शुरू करने की योजना बताई थी। परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया था, जिसमें पहले पेपर सुबह 8:30 बजे से शुरू होने थे लेकिन बाद में परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 10:30 बजे तय किया गया था।

अब बोर्ड ने फरवरी में परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि पहले घोषित फरवरी के कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को नए टाइम टेबल के लिए इंतजार करना होगा। नई तारीखें और विषयवार कार्यक्रम जारी होने के बाद ही परीक्षा की संशोधित रूपरेखा स्पष्ट होगी।

क्यों बदली गई राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीख?

परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की प्रमुख वजह जनगणना 2027 से जुड़ी प्रशासनिक तैयारियां हैं। जनगणना का मकान सूचीकरण और आवास गणना चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों और संसाधनों की जरूरत रहेगी। स्कूलों और शिक्षकों की भूमिका भी इस काम में हो सकती है, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है।

RBSE 10वीं-12वीं की नई परीक्षा तारीखें कब आएंगी?

राजस्थान बोर्ड ने अभी तक कक्षा 10वीं और 12वीं का संशोधित टाइम टेबल जारी नहीं किया है। इसलिए परीक्षा मार्च में होगी या किसी अन्य अवधि में, इसे लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही संभावित तारीखों को अंतिम कार्यक्रम नहीं मानना चाहिए। नई डेटशीट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विषयवार परीक्षा की तारीखें और अन्य जरूरी निर्देश देख सकेंगे।

राजस्थान बोर्ड की डेटशीट ऑनलाइन कैसे चेक करें?

नई परीक्षा तारीखें घोषित होने के बाद विद्यार्थी नीचे दिए गए तरीके से टाइम टेबल देख सकते हैं।

स्टेप 1. राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर लेटेस्ट अपडेट या परीक्षा संबंधी नोटिस वाला सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. RBSE Class 10th Time Table 2027 या RBSE Class 12th Time Table 2027 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. संबंधित लिंक पर क्लिक करके संशोधित डेटशीट देखें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करें और परीक्षा की तारीखों को ध्यान से जांच लें।

राजस्थान बोर्ड के छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?

परीक्षा की तारीख बदलने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई की रफ्तार धीमी कर दी जाए। नई तारीखों की घोषणा होने तक विद्यार्थियों को अपने पुराने स्टडी प्लान के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने और नियमित रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए।

राजस्थान बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्नपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। छात्र इनकी मदद से प्रश्नों के स्वरूप, उत्तर लिखने के अभ्यास और समय प्रबंधन पर काम कर सकते हैं। डेटशीट का इंतजार करते हुए मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्नपत्र हल करना भी उपयोगी रहेगा।

क्या राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं मार्च 2027 में होंगी?

फरवरी में परीक्षा नहीं कराने की घोषणा के बाद मार्च में परीक्षा होने की संभावना को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन आरबीएसई ने अभी मार्च 2027 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संशोधित कार्यक्रम जारी होने के बाद ही परीक्षा की सही तारीखें स्पष्ट होंगी।