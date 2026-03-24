Rajasthan Board 8th Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा आरबीएसई कक्षा 8वीं का रिजल्ट 2026 आज यानी 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परिणाम जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइटों rajshaladarpan.nic.in, rajshaladarpan.nic.in, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in और rajpsp.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं रिजल्ट 2026 के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई वेबसाइट्स पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं:

rajshaladarpan.nic.in

rajpsp.nic.in

कैसे देखें RBSE 8th Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Class 8 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट निकाल लें।

रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी

RBSE 8वीं रिजल्ट में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल होंगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल का नाम

विषयवार अंक

कुल अंक

ग्रेड/डिवीजन

राजस्थान कक्षा 8वीं पासिंग मार्क्स और ग्रेडिंग सिस्टम

RBSE 8वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर भी रिजल्ट जारी करता है, जिसमें A, B, C, D ग्रेड शामिल होते हैं।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है, तो वह पुनर्मूल्यांकन या पुन: जांच के लिए आवेदन कर सकता है।

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