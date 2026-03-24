Rajasthan Board 5th Result 2026 LIVE Updates: राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं परिणाम 2026 को आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर 24 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र और उनके अभिभावक यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक और प्रक्रिया का पालन कर स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्र का रोल नंबर और जन्मतिथि मुख्य लॉगिन क्रेडेंशियल हैं, इनके बिना रिजल्ट की जांच नहीं की जा सकेगी।

राजस्थान कक्षा 5वीं परिणाम चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट

छात्र अपना रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे:

वेबसाइट 1- rajshaladarpan.rajasthan.gov.in

वेबसाइट 2- rajshaladarpan.nic.in

वेबसाइट 3. rajpsp.nic.in

वेबसाइट 4. rajeduboard.rajasthan.gov.in

रिजल्ट मुख्य रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

ऐसे चेक करें RBSE 5th Result 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर जाएं

स्टेप 2. “Class 5 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. कैप्चा भरकर सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

स्टेप 6. भविष्य के लिए मार्कशीट डाउनलोड/प्रिंट कर लें

आरबीएसई कक्षा 5वीं रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी होगी

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल का नाम

विषयवार अंक/ग्रेड

कुल परिणाम (पास/प्रमोटेड)

पिछले साल का ट्रेंड

2025 में रिजल्ट 30 मई को जारी हुआ था लेकिन इस साल बोर्ड द्वारा रिजल्ट बहुत जल्च 24 मार्च को जारी किया जा रहा है। पिछले वर्ष आरबीएसई कक्षा 5वीं का पासिंग प्रतिशत 97 प्रतिशत रहा था।

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