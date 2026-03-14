राजस्थान में इस साल बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट समय से पहले जारी होने की पूरी संभावना है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे में इन दोनों कक्षाओं का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। वहीं उसके बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का भी रिजल्ट इस बार जल्दी जारी होने की उम्मीद है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर की ओर से कक्षा 5वीं एवं 8वीं का नया सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। ऐसे में रिजल्ट उससे पहले जारी होने की पूरी उम्मीद है। आमतौर पर मई में आने वाला यह रिजल्ट इस बार मार्च के ही आखिरी हफ्ते में आ सकता है।

इस वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 25 मार्च तक जारी होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने ऑफिशियल डेट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। रिजल्ट से जुड़ी ऑफिशियल डेट्स जल्द ही बोर्ड की ओर से साझा की जाएंगी। 5वीं और 8वीं का रिजल्ट शालादर्पण पोर्टल rajshaladarpan.nic.in पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स रोल नंबर एवं जिला या रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ के जरिए परिणाम चेक कर पाएंगे।

RBSE 10th Result 2026: Live Updates

बोर्ड ने इस बार खत्म कर दी है प्रमोशन पॉलिसी

राजस्थान बोर्ड ने इस साल से 5वीं और 8वीं की उस पॉलिसी को खत्म कर दिया है जिसके तहत सभी स्टूडेंट्स को पास किया जाता था और अगली क्लास में उन्हें प्रमोशन मिल जाता था। इस पॉलिसी के खत्म होने के बाद अब दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 100 फीसदी नहीं रहेगा। इन दोनों कक्षाओं में अब पासिंग मार्क्स से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना होगा। हालांकि, फेल बच्चों के लिए स्कूल 45 दिनों के अंदर दोबारा से परीक्षाओं को आयोजित करेंगे जिसमें शामिल होकर स्टूडेंट्स अपना साल खराब होने से बचा सकेंगे।

26 लाख से अधिक बच्चों ने दी इस साल परीक्षा

बता दें कि राजस्थान बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा इस साल फरवरी-मार्च में आयोजित हो गई हैं। 8वीं की बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक चली थी जबकि 5वीं की परीक्षा 20 फरवरी से लेकर 06 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी। इस साल इन दोनों कक्षाओं में कुल मिलाकर 26.54 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे।