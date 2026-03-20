Rajasthan Board 12th Class Result 2026 LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से कक्षा 12वीं (Arts, Science, Commerce) के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार, RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी करीब 28 मार्च 2026 के आसपास जारी किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

इतने छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा में राज्यभर से करीब 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। अब सभी को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।

मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में

बोर्ड द्वारा कॉपियों की जांच का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मूल्यांकन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इसके पूरा होते ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की कोशिश है कि समय पर परिणाम घोषित कर छात्रों को आगे की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।

एक साथ जारी हो सकते हैं तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट

संभावना है कि इस बार Arts, Science और Commerce तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएं। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इन्हें अलग-अलग भी जारी किया जा सकता है।

इन वेबसाइट्स पर देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे:

rajeduboard.rajasthan.gov.in

rajresults.nic.in

ऐसे करें RBSE 12th Result 2026 चेक

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर “Examination Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. “RBSE 12th Result 2026” विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

नाम से भी देख सकेंगे रिजल्ट

जिन छात्रों को अपना रोल नंबर याद नहीं है, वे नाम के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके लिए रिजल्ट लिंक पर जाकर नाम और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।

RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बोर्ड जल्द ही आधिकारिक तारीख घोषित कर देगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी भी अपडेट से चूक न जाएं।

अगर आप बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही, CTET Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026, Bihar Board Result 2026, Rajasthan Board Result 2026 जैसे सभी बड़े बोर्ड के नतीजे भी जारी होने वाले हैं, जिनकी हर ताजा जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

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