Rajasthan Board 12th Class Result Date 2026 LIVE Updates: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE), अजमेर द्वारा कक्षा 12वीं के रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के अनुसार, RBSE 12वीं रिजल्ट 31 मार्च 2026 तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह तारीख अस्थायी है और इसमें बदलाव संभव है।

RBSE 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही लाखों छात्र-छात्राएं अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी। वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होते ही छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें RBSE 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “RBSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट ले लें।

RBSE 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। वहीं, जो छात्र किसी विषय में पास नहीं हो पाते हैं, उनके लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट के साथ साथ Jansatta.com/education पर नजर बनाए रखें।

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