Rajasthan RBSE Class 12th Arts Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) यानी आरबीएसई ने कक्षा 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा आज (31 मार्च 2026, मंगलवार) सुबह 10 बजे कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजे जारी कर दिए हैं।
RBSE 12th Arts, Science and Commerce Result 2026: DIRECT LINK
राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट jansatta.com/education/ और हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
RBSE 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं जिसमें 8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: अब से बस कुछ ही मिनट में वेबसाइट पर एक्टिव होगा रिजल्ट का लिंक
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। स्टूडेंट अपने रोल नंबर के साथ तैयार रहें। रिजल्ट जारी होते ही ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और डिजिलॉकर की वेबसाइट results.digilocker.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: राजस्थान बोर्ड ने इस साल रिजल्ट जारी करने में बनाया रिकॉर्ड
राजस्थान बोर्ड ने इस साल सभी कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने में एक रिकॉर्ड कायम किया है। आरबीएसई ने परीक्षा खत्म होने के बाद 20 दिन बाद 8वीं, 18 दिन बाद 5वीं का और 24 दिन बाद 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया था और अब 19 दिन के अंदर आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: प्रोविजनल मार्कशीट में कोई जानकारी हो गलत तो क्या करें?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट ऑनलाइन जारी होने के बाद छात्रों को मार्कशीट में उल्लिखित सभी विवरणों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। यदि उन्हें आरबीएसई कक्षा 12 परिणाम 2026 में उल्लिखित कोई गलत विवरण मिलता है, तो उन्हें इसे ठीक कराने के लिए तुरंत संबंधित बोर्ड या स्कूल प्राधिकरण के पास पहुंचना चाहिए।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स?
RBSE क्लास 12 की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट के साथ-साथ कुल मिलाकर कम से कम 33 परसेंट मार्क्स लाने होंगे। इसका मतलब है कि फुल-मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स में 100 में से 33, और 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स में 80 में से 26 नंबर लाने पर ही स्टूडेंट पास होंगे।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: छात्रों को मार्कशीट में मिलेगी यह जानकारी
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में नीचे दी गई डिटेल मिलेगी।
छात्र का नाम
पिता का नाम
माता का नाम
रोल नंबर
जन्मतिथि
प्राप्त कुल अंक
RBSE 12th Result 2026 LIVE: पहली बार मार्च में जारी होगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी होने वाला है। यह पहली बार है जब आरबीएसई इंटर परीक्षा परिणाम मार्च महीने में जारी करेगा। रिजल्ट की घोषणा सुबह 10 बजे की जाएगी। रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
RBSE 12th Arts Result 2026 LIVE: इस साल कब हुई थीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा?
इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच राज्य के कई सेंटर्स पर आयोजित हुई थीं।
RBSE 12th Arts Result 2026 LIVE: सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होंगे ?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने के बाद जो स्टूडेंट्स 1-2 विषय में पास नहीं हो पाएंगे उन्हें जुलाई/अगस्त में होने वाली संप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इन परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन रिजल्ट के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं और इसका शेड्यूल रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाएगा।
RBSE 12th Result 2026 LIVE: 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के बाद क्या हैं विकल्प?
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद जो छात्र परीक्षा पास कर लेंगे उनकी स्कूली शिक्षा खत्म हो जाएगी। उन्हें आगे करियर को सही दिशा देने के लिए उसी के अनुसार आगे की पढ़ाई करनी होगी।
आर्ट्स स्ट्रीम के छात्र BA, UPSC, SSC, पत्रकारिता, कानून और अन्य क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। यह स्ट्रीम भी कई अवसर प्रदान करती है।
RBSE 12th Arts Result 2026 Live: इस साल आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों की संख्या
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। इस साल 8 लाख से अधिक बच्चों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जबकि आर्ट्स स्ट्रीम से लगभग 6 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया है।
RBSE 12th Arts Result 2026 Live: पिछले साल तीनों स्ट्रीम की टॉपर थीं लड़कियां
पिछले साल यानी 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम से ही नहीं बल्कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम से भी टॉपर लड़कियां बनी थीं।
कॉमर्स में अलवर की रहने वालीं कंगना ने टॉप किया था। उन्हें 99.20% मार्क्स प्राप्त हुए थे जबकि साइंस स्ट्रीम से प्रीति टॉपर थीं। उन्हें 99.80% मार्क्स मिले थे।
RBSE 12th Arts Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स के पिछले साल के टॉपर
पिछले साल यानी 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में चार छात्राओं ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था।
रैंक 1- अनुप्रिया राठौड़, प्रगति अग्रवाल, प्रियंका, उर्मिला ने 99.60 प्रतिशत अंक हासिल करके राजस्थान 12वीं बोर्ड में संयुक्त रूप से टॉप किया है।
RBSE 12th Arts Result 2026 Live: डिजिलॉकर से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
स्टेप 1. अपने मोबाइल डिवाइस पर डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
स्टेप 2. अपने मौजूदा डिजिलॉकर खाते में साइन इन करें या आपके पास खाता नहीं है तो एक नया खाता बनाएं।
स्टेप 3. ऐप के भीतर शिक्षा विकल्प पर जाएं।
स्टेप 4 विकल्पों में से आरबीएसई (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) बोर्ड चुनें।
स्टेप 5. आरबीएसई अनुभाग के भीतर कक्षा 10वीं परिणाम 2024 से संबंधित विकल्प देखें।
स्टेप 6. अब अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
स्टेप 7. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 8. आप डिजिलॉकर से अपना 10वीं कक्षा का रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: लास्ट ईयर आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 4 छात्राओं ने किया था टॉप
साल 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में कुल 4 छात्राओं ने टॉप किया था। इनमें अनुप्रिया राठौड़, प्रगति अग्रवाल, प्रियंका और उर्मिला का नाम शामिल है। इन चारों के 99.60% नंबर आए थे।
Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: लास्ट ईयर आर्ट्स में लड़कियां ज्यादा हुई थीं पास
पिछले साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट में आर्ट्स स्ट्रीम से लड़कियों का पास प्रतिशत 97.86% और लड़कों का पास प्रतिशत 95.80 फीसदी था।
Rajasthan Board 12th Result 2026 LIVE: पिछले साल आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट कैसा था?
साल 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स स्ट्रीम के कुल 5,78,494 स्टूडेंट शामिल हुए थे जिसमें से 5,69,575 विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की थी। आर्ट्स स्ट्रीम का ओवरऑल पास प्रतिशत 96.88 फीसदी था।
RBSE 12th Arts Result 2026 Live Updates: आज सुबह 10 बजे जारी होगा आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की आर्ट्स स्ट्रीम का परिणाम आज सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।