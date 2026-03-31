Rajasthan RBSE Class 12th Arts Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in LIVE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) यानी आरबीएसई ने कक्षा 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा आज (31 मार्च 2026, मंगलवार) सुबह 10 बजे कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजे जारी कर दिए हैं।

RBSE 12th Arts, Science and Commerce Result 2026: DIRECT LINK

राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट jansatta.com/education/ और हमारी सहयोगी वेबसाइट education.indianexpress.com पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

RBSE 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं जिसमें 8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं। बोर्ड द्वारा राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 रिजल्ट 2026 जारी करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें टॉपर्स, पास प्रतिशत और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे।

Live Updates